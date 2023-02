Este pueblo de Zamora busca secretaria para el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba-Mahíde busca secretaria-intervención. Así se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que desde este martes se abrirá el plazo, de cinco días hábiles, para la presentación de candidaturas al puesto.

Para la provisión del puesto de empleo, se ha convocado un concurso de méritos para cubrir por personal interino. Entre los requisitos a cumplir para optar a la concesión están: ser mayor de 16 años y español, no estar separado a través de expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas, así como no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no sufrir enfermedad o defecto psíquico o físico que le impida el ejercicio de las funciones, no estar en causa de incompatibilidad conforme a lo expuesto en la Ley 43/1984.

Para la concesión de puntos en el concurso de méritos, se tendrá en cuenta ser licenciado en Derecho, Administración de Empresas, en Ciencias actuariales y Financieras, en Economía o en estar en posesión del título de grado de las titulaciones mencionadas.

Igualmente, se tendrán en cuenta otra serie de baremos a tener en cuenta y que pueden ser consultados en la propia publicación de la convocatoria de apertura de proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes, 6 de febrero.

