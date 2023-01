La Diputación, la Junta y el Ayuntamiento de Benavente alcanzan un acuerdo para costear el Puerta del Noroeste

La Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento de Benavente ha dado luz verde al proyecto Puerta del Noroeste y próximamente se firmarán los convenios entre administraciones partícipes.

Los representantes del órgano de seguimiento reafirmaron los acuerdos a los que las tres administraciones implicadas, Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Benavente, habían llegado en las últimas fechas.

Estos acuerdos tienen como objetivo el coste final del proyecto logístico del Puerta del Noroeste, que asciende a 12.294.000 euros, más la aportación económica que haran las tres administraciones públicas en cuestión. La Junta asumirá 5,6 millones de euros, mientras que la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente aportarán 3.347.000 euros, cada uno.

En la comisión, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, agradeció el papel de todos los implicados en hacer realidad el proyecto industrial del Puerta del Noroeste. Huerga destacó que el trabajo conjunto de las administraciones y en especial de los técnicos que las conforman ha permitido llegar a este acuerdo. "Hemos conseguido llegar al mejor acuerdo posible, sabiendo que, desde posturas flexibles, hemos dado un paso hacia adelante y hacia el futuro", añadió.

La directora general de Política Económica de la Junta, Rosa Cuesta, destacó la importancia del Puerta del Noroeste no solo para Benavente, sino para todo el territorio de la Comarca. Cuesta instó al Ayuntamiento a dar el siguiente paso, que no es otro que el desarrollo de la infraestructura. "Para nosotros es fundamental que los ingresos que se generen de la venta del suelo industrial reviertan en el Ayuntamiento de Benavente, es una idea que me trasladó el alcalde y que comparto", dijo.

Los representantes de la Junta, Diputación y los agentes sociales también expresaron su satisfacción con el acuerdo alcanzado, pero pusieron deberes a las administraciones. Desde la CEOE, su Presidente, José Manuel Ramos, felicitó a los representantes por haber alcanzado el acuerdo, pero también les recordó la importancia de garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas y necesidades de las empresas locales y del sector productivo. Además, instó a las administraciones a seguir trabajando en la promoción y desarrollo de políticas y medidas que fomenten el crecimiento económico en la comarca.

