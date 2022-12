Ángel Martín apoya la propuesta de Zamora de celebrar Nochevieja comiendo 12 tacos de queso

Noticias relacionadas Zamora cambia las doce uvas por los doce trozos de queso para celebrar el Fin de año

La Diputación de Zamora presentaba ayer su intención de celebrar un Fin de año adelantado con doce trozos de queso en lugar de uvas. Un evento que organiza para el mismo 31 de diciembre, a las 12 de la mañana, en la plaza de Viriato.

Esta propuesta contará con la colaboración de la Asociación de Campaneros Zamoranos, que escenificarán las doce campanadas, para que los presentes puedan recibir el año de forma adelantada con doce trozos de queso, que serán repartidos por la propia Diputación Provincial.

Pues no sabemos si por casualidad o porque se ha enterado, hoy mismo, el humorista Ángel Martín ha hecho referencia en su famoso 'Informativo matinal para ahorrar tiempo' a celebrar la Nochevieja con doce trozos de queso. Al final de este vídeo diario, Ángel Martín dice "y si no quieren uvas y prefieren comer doce tacos de queso también se vale. No seas el quisquilloso de, ¿pero queso?, ¿por qué quieres queso? Compra el puto queso y deja a la gente feliz".

Pues ahí queda el mensaje y apoyo del cómico a la propuesta de la Diputación Provincial, para recordar el éxito de Fromago en Zamora.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 29/12/22 pic.twitter.com/XTymoeeSJ1 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) December 29, 2022

Sigue los temas que te interesan