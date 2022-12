Dani Martínez busca y hace viral a “la muchacha de pelo azul” de una gasolinera en la provincia de Zamora

Dani Martínez, el presentador de televisión y actor ha hecho viral a una curiosa “muchacha de pelo azul” que nadie sabe, hasta el momento, quién es y eso que los seguidores del leonés se están empeñando en echarle una mano con una publicación a través del Twitter que se ha hecho viral ya con más de 200 retuits.

“Me acaba de atender una muchacha de pelo azul en una gasolinera de Benavente que no puede tener mejor energía, buen rollo, simpatía y amabilidad. Como mola encontrarte a gente así”, compartía el de Astorga.

Dani Martínez recibía, a lo largo de todo el día de este lunes, 26 de diciembre, decenas de respuestas a ese comentario. Todo en busca de la chica.

“Sí, he puesto que tiene el pelo azul porque no sé su nombre y me gustaría que si ella o alguien de su entorno lo ve, sepan que era por ella”, aclaraba el leonés.

Veremos si finalmente Dani Martínez da con esa “muchacha de pelo azul” que se ha hecho ya viral y que trabaja en la gasolinera de Benavente.

