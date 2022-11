Adrián y Eva, el dúo musical que ha enamorado a los viandantes de Zamora: "Se llenan las terrazas"

Si has paseado por Santa Clara en el último mes y medio te habrás quedado prendado de su música. Con guitarra y a dos voces, Eva Ares (33 años) y Adrián Lorenzo (27 años) están cosechando un gran éxito con sus versiones en el centro de la ciudad. En las últimas semanas, este improvisado dúo ha conseguido que muchos viandantes frenaran un ratito sus quehaceres para disfrutar de su música.

Tocar en la calle es el recurso de muchos músicos que aspiran a lanzarse al estrellato. Una fórmula que ha funcionado a los que hoy son grandes artistas como Pablo López, Ed Sheeran o Justin Bieber. Aunque en el caso de esta pareja sus motivos difieren. Eva es profesora en el CRA de Fonfría y madre de tres pequeños (un niño de cuatro años, una niña de dos y un bebé de diez meses). Y como todo esto no es suficiente tarea, esta zamorana se unió a Adrián para hacer realidad algo "que llevaba mucho tiempo rondando en la cabeza".

Ambos habían coincidido en otros proyectos musicales, tocando en orquestas o fiestas privadas, y fue precisamente el repertorio de uno de estos eventos lo que acabó de convencer al dúo. "Habíamos preparado un set list para una fiesta privada y nos daba pena la cantidad de trabajo invertido y que solo fuera para un día", explican. Así que este fue el empujón definitivo a la idea que Eva no dejaba de pensar en tocar en la calle.

Eva asegura que "yo solo quiero cantar, pero es mi hobby, no lo quiero hacer de forma profesional ni dedicarme a ello porque soy maestra y esa es mi profesión". Por su parte, Adrián sí se dedica profesionalmente a la música y está inmerso en su proyecto musical personal, con un disco en el mercado. Aunque reconoce que esta visibilidad en la calle, "no ha hecho que me siga mucha más gente por Instagram o YouTube". También es cierto que quien suele cantar principalmente es Eva y casi siempre versiones, aunque poco a poco, Adrián se anima a cantar sus propios temas.

Pero, en esencia, ambos querían probar "algo diferente, ser libres de los proyectos musicales o trabajos en eventos que habíamos tenido hasta ahora y hacer lo que nos apeteciera sin más". Eva y Adrián querían tocar lo que quisieran, como quisieran y ver la respuesta del público. Y vaya cómo ha sido esa respuesta.

Pese a que algunas veces las calles pueden parecer un escenario complicado, la respuesta de Zamora ha sido "increíble". Este grupo se muestra muy sorprendido por el recibimiento de los zamoranos y visitantes a su puesta en escena en la calle. "Salimos a ofrecer algo de nosotros, pero hemos recibido mucho más", explica Eva. Cada vez que se plantan con su micro y su guitarra, los transeúntes les ofrecen café, napolitanas, chucherías, entre otras cosas.

Y es que, a cuenta de sus actuaciones en la calle, también han recibido propuestas de trabajo. El dúo no solo toca en Zamora, sino también en la vecina Valladolid y Salamanca. Y en esta última, cuentan que, "un día bajó una chica desde la entidad bancaria donde trabajaba, porque nos estaba escuchando por la ventana, y nos ofreció tocar en su boda". Ni los propios compañeros de esta mujer sabían aún que se casaba, pero ahí quedó ya cerrado el trato para ser los músicos de su enlace.

"Podríamos tener un sueldo para los dos"

Eva Ares y Adrián Lorenzo

Aunque ninguno de los dos buscaba con sus actuaciones en la calle obtener un beneficio económico, lo cierto es que la respuesta en este sentido también es bastante positiva. "No podemos negar que la ayuda es bastante generosa, nos dan hasta billetes en la mano", relatan.

Sin querer desvelar la cantidad exacta que obtienen, Eva explica que, si dedicaran unos diez días "podríamos tener un sueldo para los dos". Si bien, aclara que "esto va por días", y no todas las veces ha sido igual. Además, creen que también "hay que tener muy en cuenta que llevamos poco tiempo, porque cuando se acostumbren a nosotros, igual ya no se animan tanto a dejar dinero".

Quien colateralmente también se están beneficiando de su presencia son los establecimientos hosteleros que se encuentran cerca de donde Eva y Adrián se paran a cantar. "Las camareras de un bar en Santa Clara nos contaron que la tarde que estuvimos tocando a su lado tuvieron la terraza llena por nosotros", detallan. Y así lo corroboran los transeúntes, que igualmente les han reconocido que se habían sentado en los bancos cercanos o en una terraza para poder escucharles.

Sobre la posibilidad de participar en iniciativas como Vete al Fresco, donde el Ayuntamiento de Zamora facilita a los hosteleros programar actuaciones en sus terrazas y les pone en contacto con artistas zamoranos para que puedan así promocionarse, Adrián y Eva no lo descartan, pero "tampoco es nuestra intención, porque no tenemos un proyecto como tal, nos hemos juntado para hacer esto en la calle porque nos apetecía".

Adrián y su disco A corazón abierto

Mientras que Eva está a gusto con su trabajo como profesora en un colegio rural, la ambición de Adrián va por otro lado. Este joven zamorano sí tiene su propio proyecto musical, con un primer disco en el mercado, A corazón abierto, que veía la luz hace ya tres años, pero que la pandemia dejó parado como otras tantas cosas en nuestras vidas.

Ahora, cuando todo ha vuelto más o menos a la normalidad, este músico se lanza a la aventura de realizar la primera gira para presentar este disco. Un trabajo de mucho tiempo, donde Adrián ha "currado mucho y he puesto todo de mí", y que tendrá su estreno, como no, en Zamora. Será el próximo 10 de diciembre en La Cueva del Jazz. Un primer show que explica que "estoy preparando a tope, porque quiero que sea muy potente y especial, que la gente disfrute mucho". A este concierto le seguirán otros aún con fechas por determinar en Toledo, Madrid, León, Salamanca, Valladolid, Astorga o Benavente.

Adrián explica que "quiero dedicarme por entero a esto, perseguirlo hasta el final para conseguirlo". Un sueño cuando menos complicado, pero cuyos primeros frutos ya prometen mucho, con un sonido pop-rock, fresco y cargado de letras muy personales. Tanto es así, que este joven músico no para aquí y está preparando también su primer libro.

En concreto, se trata de un trabajo de poesía, del que aún "solo tengo 40 páginas y no sé si saldrá bien". En él, Adrián cuenta las historias que hay detrás de sus canciones, pensamientos a mayores que le surgen cuando escribe sus temas. "Muchas veces las canciones se quedan cortas para explicar lo que tengo dentro y este libro es para eso", explica. De hecho, el joven asegura que será "lo más autobiográfico que he hecho en mi vida".

Repertorio especial para Navidad

Adrián y Eva suelen tener pensado el repertorio que cantan en la calle. Son conscientes de que "hay temas que no son para tocar al paso de la gente". Suelen optar por canciones más apacibles o lentas, porque, además solo se ayudan con una guitarra. Si bien, Eva explica que "algún día nos hemos arrancado por AC/DC y la gente ha respondido muy bien".

También tienen sugerencias. Como no. Algunos transeúntes se acercan y les piden "a ver si podéis preparar una de The Beatles y cosas así". El dúo tiene en cuenta estas peticiones y va apuntando para prepararlas más adelante.

Y como la Navidad está a la vuelta de la esquina, ambos confiesan que "tenemos planeado hacer un repertorio especial navideño para tocar en esas fechas tan festivas".

Sigue los temas que te interesan