Alfonso Martín asume la Presidencia en funciones de Zamora10 en su nueva etapa hasta convocar elecciones

El hasta ahora vicepresidente primero de Zamora10, Alfonso Martín, asumirá la Presidencia en funciones hasta la celebración de las elecciones para elegir la nueva Junta Directiva. La Asociación para el Desarrollo ha celebrado este lunes la reunión ordinaria de su Consejo General en el que el hasta ahora presidente y director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha informado que presenta su dimisión y que mañana se formalizará su salida oficial.

De esta manera, se inicia una "nueva etapa" que pone la siguiente meta en el Encuentro Empresarial, momento en el que se recibirá la inscripción de personas y empresas para que, "una vez haya un número significativo", se convoquen elecciones. Así lo ha explicado el gerente de Zamora10, Francisco Prieto, en declaraciones recogidas por Ical.

No obstante, Prieto ha aclarado que "no es una nueva Zamora10", sino la "continuidad" del proyecto. En este sentido, ha matizado que tienen "los mismos objetivos y formato, aunque la gestión será llevada por los mismos que llevan los grupos de trabajo".

Caja Rural de Zamora continuará manteniendo su apoyo y colaboración al proyecto, pero esta vez desde una perspectiva y contexto diferentes, por lo que se establecerá un convenio de colaboración económica con la Asociación para el Desarrollo.

Prieto ha añadido que Cipriano García ha querido "reconocer y agradecer la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que muchas instituciones, organizaciones profesionales, empresarios y personas han dedicado a la iniciativa de Zamora 10", con el objeto de "mejorar la difícil situación" en la que la provincia se "encontraba y encuentra".

También ha añadido el agradecimiento a los nuevos socios que se han incorporado al proyecto, que han dado el "paso adelante del compromiso y la implicación".

Los miembros del Consejo General que han acudido a la reunión han reconocido "el gran trabajo" de la Asociación para el Desarrollo bajo el liderazgo de Caja Rural de Zamora, al mismo tiempo que han valorado la "impronta de esta iniciativa ciudadana, profesional y empresarial" que ha dejado y "continuará dejando" en la provincia.

Igualmente, Francisco Prieto ha matizado que el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, no ha acudido a la reunión porque rechazó la asistencia a través de un correo que ha sido leído durante el desarrollo la misma. En este sentido, ha puntualizado que el regidor "no comparte el criterio de continuidad" y por ello Zamora10 "debía disolverse". Igualmente, ha matizado que "apoyará proyectos concretos pero no dentro de la estructura" de la Asociación para el Desarrollo.

El 29 de noviembre tendrá lugar el III Encuentro Empresarial y Ciudadano, momento en el que se dará a conocer los cambios en el modelo de gestión y la estrategia de "presente y futuro" de la iniciativa.

Respecto a la Gerencia de Zamora10, Prieto ha añadido que mañana empezará "un proceso de búsqueda" para encontrar a la persona a la que cederá el cargo cuando se jubile. Por último, ha puntualizado que cuando eso ocurra entrará a formar parte como socio.

