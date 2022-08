Puntos de recarga para coches eléctricos de La Aldehuela: "Llenos de pintadas y fuera de servicio"

El Ayuntamiento de Zamora instaló diez puntos de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento disuasorio de La Aldehuela, de acuerdo con Programa municipal de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible, con el fin de facilitar a los zamoranos la recarga de sus coches eléctricos. "Pero se olvidó de ponerlos en funcionamiento", critican desde PP en el Ayuntamiento de Zamora.

"Hasta el mes de febrero el número de espacios de recarga era muy limitados, por eso, desde este grupo nos alegramos de que los puntos se amplíen. Nuestra sorpresa llega meses más tarde, al comprobar que estos si están instalados, pero no se pueden usar. Y como tantas cosas en esta ciudad, víctimas de pintadas", recalcan los concejales del PP.

Recuerdan ahora que el alcalde, Francisco Guarido, "proclamó a bombo y platillo", el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que contaba, además, con 38 lugares de recarga repartidos por distintas zonas y aparcamientos disuasorios de la ciudad. "Pero hasta el momento sólo podemos hablar de promesas no de hechos, esperemos que no sea nuevamente, sólo un anuncio", asegura la portavoz popular Mayte Martín Pozo.

Martín Pozo manifiesta que actualmente el Ayuntamiento de Zamora "tiene serias dificultades" para ofrecer una respuesta a los propietarios de coches eléctricos, considerados "la opción del futuro". "No es que carezca de equipamientos para estacionar y recargar, sino que están fuera de servicio", apunta.

De igual modo, lanza una pregunta al regidor de Izquierda Unida "¿Qué sentido tiene hacernos creer que somos una ciudad que aspira a una movilidad sostenible eficiente, si no es capaz de ponerlo en marcha?".

"Lo que nos queda claro es que está malgastando las ayudas europeas a la movilidad, recogemos las ayudas, pero no finalizamos el proyecto. Se descuida el dinero que recibimos, lo que ahorramos con las subvenciones, posteriormente tenemos que invertir el doble, en pagar las reparaciones, limpiar pintadas y en mantener infraestructuras a las que no se le dan uso y no mejoran la vida de los zamoranos que deciden apostar por un coche eléctrico como medio de transporte". Consideramos un fracaso la movilidad eléctrica, de la que tanto alardeaba el señor Guarido, en la ciudad de Zamora, concluye la portavoz del grupo municipal popular.

