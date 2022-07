El famoso coro la Universidad de Oxford ofrecerá una actuación única en Zamora

El famoso coro del Magdalen College de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ofrecerá el próximo sábado un concierto en la Catedral de Zamora a partir de las 20:30h, gracias a la colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora.

Este coro, fundado en 1480, es uno de los más antiguos de Reino Unido y su legado histórico se ha mantenido durante más de cinco siglos. Hoy en día siguen cantando a diario en la capilla del centro. Los niños coristas estudian en el Colegio del Magdalen College, mientras que los cantantes adultos son habitualmente estudiantes universitarios.

Han realizado giras por Polonia, Japón, Estados Unidos, Hungría, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia y han trabajado con conocidas orquestas, como la Orchestra of the Age of Enlightenment y la Academy of St Martin in the Fields. Han ganado un premio Gramophone y han grabado, entre otras cosas, la banda sonora de la serie de la BBC Planeta Azul.

Este concierto forma parte de la gira por España que está realizando este coro, que los llevará a actuar también en otros templos destacados de la Comunidad autónoma, como la Catedral de Burgos y en la Catedral Vieja de Salamanca.

En la Catedral de Zamora interpretarán un repertorio compuesto por obras de música sacra británica de los últimos 500 años, de compositores entre los que se incluyen H. Purcell, T. Tallis, J. Tavener, Joanna Marsh, entre otros. La entrada será gratuita, hasta completar el aforo del templo catedraalicio.

