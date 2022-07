Cipriano García, sobre la petición de la Cámara de Comercio de otro plan Zamora: "Me he perdido en algún sitio"

Noticias relacionadas La retirada de Caja Rural sentencia el final de Zamora10

Caja Rural de Zamora anunciaba ayer que se retirará del proyecto empresarial Zamora10 el 31 de diciembre. La entidad bancaria fue la promotora del proyecto y, como aseguraron ayer, su presencia tenía un principio y un fin. "Detrás de Zamora10 hay más de 200 empresarios, profesionales y ciudadanos", aseguraba su responsable de comunicación, Narciso Prieto, quien consideró que "quedan muchas cosas por hacer y rematar", recordó que Zamora10 "nació por la unidad, se ha convertido en un plan Zamora claramente".

Pero durante la celebración de los Premios Mercurio y Vulcano, organizados por la Cámara de Comercio de Zamora, su presidente Enrique Oliveira reclamaba un plan Zamora, otro más, con el que sacar a la provincia de su brutal crisis y sangría demográfica. Una vez más, Cámara de Comercio y Caja Rural enfrentadas, tras la marcha de la primera de, precisamente, el proyecto de Zamora10.

Sobre este asunto ha sido preguntado el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, quien asegura estar "sorprendido" por la petición de la Cámara de Comercio. Cipriano García entiende que Zamora10 "representaba precisamente esa unión" para un plan Zamora, y afea a estos que "cuando se produjo su salida sus motivos eran que no había proyectos encima de la mesa, algo que me parece parco". El director general de Caja Rural de Zamora cree que "la unidad debe prevalecer", para poder sacar adelante cualquier plan Zamora. Un plan que Zamora10 sigue manteniendo en su hoja de ruta por lo que Cipriano García cree que "me he perdido en algún sitio" por la petición de Enrique Oliveira.

"Exagerando el riesgo" por Zamora

Pese a la salida de Zamora10, Cipriano García defiende que Caja Rural de Zamora "siempre" estará al lado de todos los empresarios "facilitando la financiación necesaria, para que se produzcan mejoras en esta provincia". Es más, el director general de la entidad recuerda que "incluso hemos exagerado el riesgo que la Caja puede acometer para que proyectos pudieran salir adelante".

Cipriano García volvió a hacer una llamada a la unidad "respetando siempre las ideas de los empresarios", de los que espera que precisamente trabajen unidos por Zamora.

