El MubazaFest, referente musical en San Pedro, con la participación de 14 grupos zamoranos

El Festival de Músicos y Bandas de Zamora MubazaFest se ha convertido ya en un referente musical imprescindible dentro del programa de Ferias y Fiestas de San Pedro, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas distintas, y cuyo programa ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento por el concejal de Juventud y Festejos, Sergio López, junto con el presidente de Mubaza, Manuel Pérez; el secretario, Diego Martín, y el vocal de esta asociación, Alfonso Martín.

El MubazaFest 2022 se llevará a cabo a lo largo de los días 25 y 29 de junio en sesiones de mañana y tarde, y contará con la participación de 14 formaciones zamoranas que abarcan una gran diversidad de estilos musicales. Grupos de rock, soul pop, rap, heavy metal, surf music, grunge, rock&roll y un par de bandas tributo forman parte del cartel de esta nueva edición del MubazaFest que retoma su estructura clásica y deja atrás las restricciones sufridas por el Covid en los dos años anteriores.

Sin límites de aforos, y sin la obligatoriedad del uso de las mascarillas, el Festival rescata algunas de las actividades a las que nos tenía acostumbrados como un taller de creación musical y la animación para los más pequeños y también la comida asociativa y el montaje de una barra en San Martín para dispensar bebidas el día 25 de junio. las actuaciones del día 26 se desarrollarán en el parque de san Martín, y el día de San Pedro el escenario será la plaza del Seminario.

El presidente de Mubaza señaló que el festival es un compendio de los grupos que integran la asociación, y que por las mañanas los conciertos tendrá un formato más acústico ya que está orientado a todos los públicos, mientras que en las actuaciones de las tardes habrá más música rock o metal.

Y es que en esta edición se piensa contar con una afluencia más infantil y familiar, especialmente en los conciertos del parque de San Martín donde existe una mayor protección de sombra por el arbolado, con el fin de ir alimentando la afición por la música ya desde pequeños; por eso entre actuaciones habrá animaciones infantiles con "Pumuky Circo Chisme".

También destacó las actividades complementarias que habrá a lo largo de las dos jornadas, como una comida asociativa, el taller "Katxarrismos" para crear instrumentos musicales con material variado y para lo que se requiere una inscripción previa, y el sorteo de una guitarra firmada por un artista, cuyo nombre ha sido desvelado por los organizadores.

La asociación de Músicos y Bandas de Zamora se constituyó hace unos años, promovida por los responsables de algunos grupos zamoranos y auspiciada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, con el fin de fomentar la creación y participación de los grupos musicales de la ciudad y provincia. Hoy está integrada por medio centenar de grupos y bandas con creaciones propias de todo tipo de música, y la participación de alrededor de 200 socios.

Programa

Sábado 25 de junio

Lugar: Parque de la Bajada de San Martín

CONCIERTOS

12:30 ANA MAES (Urbano, Rap, R&B, Afrobeat)

13:50 MUSIKEOS (Música infantil y para todas las edades)

17:30 Concierto MicroMubaza: AUGUSTO GONZÁLEZ "KATXARRISMOS"

19:00 SADIA (Rock Clásico en español)

20:20 NINCHI SURF SYSTEM (Intro Surf)

21:40 MOOKIE BLAYLOCK (Tributo a Pearl Jam)

23:00 RIDERS ON THE DOORS (Tributo a The Doors)

0:20 DROKAN (Heavy Metal)

1:15 MUBAZERS DJS COLLECTIVE (Dj)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

14:30 Comida asociativa

16:00 Animación infantil con "PUMUKY CIRCO CHISME"

16:30 TALLER "KATXARRISMOS: Crea tu propio instrumento reciclado" Con AUGUSTO GONZÁLEZ (Necesaria inscripción previa)

18:00 Animación infantil con "PUMUKY CIRCO CHISME"

Miércoles 29 de junio

Lugar: Plaza del Seminario



CONCIERTOS

12:30 CALLE 61 (Pop Rock español)

13:50 AULLIDOS (Rock nacional)

18:30 TRÉMOLO MUSIC (Pop Rock, electrónica, versiones en acústico)

19:50 THE FUNKY YANKEES (Soul, blues, R&B)

21:10 YO Y PETER PAN (Pop rock)

22:30 KIRSON (Grunge)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Entre actuaciones: Animación infantil con "PUMUKY CIRCO CHISME"

21:00 Sorteo de guitarra firmada

