Zamora ofrece campamentos de verano y talleres para personas con discapacidad en los barrios

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora llevará a cabo a lo largo de los meses de julio y agosto diversos campamentos de verano y un taller para personas con discapacidad, con la finalidad de ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre para el verano y en especial a los usuarios de servicios sociales municipales; y cuyo programa ha sido presentado hoy por la concejala Inmaculada Lucas, junto con el secretario de la asociación Síndrome de Down, Gabriel Sousa, y la psicóloga de la asociación Autismo Zamora, Sara González.

Los destinatarios de los campamentos urbanos serán niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 a los 12 años; y el cupo máximo este año será de 25 participantes por campamento.

En total se desarrollarán cinco campamentos urbanos, un taller infantil y otros cinco talleres para personas con necesidades especiales. Los objetivos de estas actividades, según manifestó la concejala de Servicios Sociales, son ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre para el verano, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral, mientras se transmiten contenidos educativos y valores mediante el juego y las actividades comunitarias.

Inmaculada Lucas informó sobre el desarrollo de las actividades, que estarán agrupadas en talleres y en juegos y dinámicas de grupo, que suponen un proceso de interacción entre iguales y son esenciales para el correcto aprendizaje de cada participante a través de su propia experiencia.

En cuanto a los talleres, se desarrollarán cinco actividades distintas: el taller Mi Nombre, en el que cada participantes creará una pegatina con su nombre personalizada; taller Ecológico, con el uso de papel reciclado para hacer distintas filigranas; taller DIY (Do it your self) o hazlo tu mismo, con la decoración o creación de complementos partiendo de mochilas, bolsas o camisetas en desuso; así como talleres de Inteligencia emocional y de animación a la lectura. Además, habrá salidas con cada grupo a la piscina más cercana, donde se realizarán actividades lúdicas acuáticas y otras fuera del agua.

Los campamentos urbanos se realizarán en las sedes vecinales de los barrios de Carrascal, los Bloques, Pantoja y San José Obrero, así como en pabellón del colegio Alejandro Casona, en el caso del campamento correspondiente al barrio de Pinilla. Y como novedad este año se ha programado a través del Plan de Infancia y como experiencia para los más pequeños, el taller "Algo de Verano, Disfrutamos Juntos", para niños y niñas de entre 3 y 7 años, con dos grupos de 12 plazas cada uno, que se desarrollarán del 8 al 12 de agosto en la sede de la asociación de vecinos de Vista Alegre.

Las inscripciones para los campamentos de verano pueden efectuarse desde hoy hasta el 28 de junio, y para el taller infantil del 18 al 29 de julio, a través de la página de inscripciones del Ayuntamiento: www.apuntame.lineazamora.es.

En cuanto a las actividades con personas de necesidades especiales, se desarrollarán tres talleres en colaboración con la asociación Síndrome de Down y para personas de 6 a 22 años, que se desarrollarán en la sede de la propia asociación (C/ Peña Trevinca 31) del 18 de julio al 5 de agosto; y tres campamentos infantiles (de 3 a 16 años) y uno para adultos, en colaboración con la asociación Autismo Zamora.

Los campamentos infantiles se realizarán las dos quincenas de julio y la primera quincena de agosto en la Ciudad Deportiva; y el taller para adultos se realizará en las propias instalaciones de Autismo Zamora, situadas en la calle de Don Ramiro nº 10. En este caso los interesados en los campamentos de autismo deberán contactar con la propia asociación Autismo Zamora.

En este caso se han programado tres talleres en colaboración con la Asociación Síndrome de Down, que se desarrollarán del 12 al 30 de julio, en el que podrán participar personas hasta los 22 años y con un aforo reducido a 6 participantes por cada taller. Se impartirán en el local de la Asociación de Síndrome de Down Zamora, situado en la calle Peña Trevinca, 31, donde se desarrollarán actividades de ocio y tiempo libre adaptadas, como juegos, representaciones, talleres de cocina sencilla, dinámicas, cine, visitas y también piscina. El objetivo en este caso es respuesta a las familias con hijos/as con discapacidad intelectual con el fin de facilitar una alternativa de ocio y tiempo libre en el verano adaptadas a estos colectivos, facilitando así la vida familiar y laboral.

Campamentos de Autismo Zamora

También se han programado unos campamentos urbanos específicos para niños y niñas con autismo, de 6 a 16 años, que realizará la Asociación Autismo Zamora, y sé se desarrollarán por quincenas desde el 1 de julio al 31 de agosto. Según manifestó Sheila Fernández, miembro de la junta interina de la Asociación, las actividades se realizarán con nueve plazas y por grupos de tres niños de convivencia por cada profesional como medida preventiva por la pandemia. Para ellos se contará con profesionales especiales como logopeda, psicóloga, psicopedagóga. Se realizarán actividades educativas, lúdicas y de ocio y tiempo libre, con el objetivo de que los niños y las niñas en definitiva se lo pasen bien disfruten y estén entretenidos".

Las inscripciones pueden efectuarse a partir del próximo día 15 de junio a través de la página de inscripciones del Ayuntamiento: www.apuntame.lineazamora.es hasta completar las plazas disponibles, quedando el resto en reserva por orden de solicitud. Excepto para los campamentos de Autismo Zamora, cuyos interesados deberán contactar con la propia Asociación y abonar la cuota correspondiente.

