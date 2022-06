Herido grave tras recibir dos cornadas en la carrera del torito del alba de Benavente

Juanma de Saá / ICAL

Un hombre de 63 años ha resultado este sábado herido de gravedad en la carreta del torito del alba, en Benavente (Zamora). El astado, ‘Preferido’, de la ganadería Gloria García Montero-Ríos, protagonizó una carrera dudosa y, en el primer tramo del recorrido, en la calle de la Rúa, asestó dos cornadas al hombre, una de las cuales le produjo en un muslo una herida de 35 centímetros, mientras que la otra fue de ocho centímetros, en la pantorrilla.

Fue trasladado de inmediato al Hospital Comarcal de Benavente, donde se le practicó una “cirugía de control de daños”, según explicó el alcalde del municipio, Luciano Huerga. “Nos comentan que, no solo la cogida es fuerte, sino que, probablemente, la recuperación va a ser tardía y dolorosa porque tiene grandes destrozos de piel y musculares”, explicó. “Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Afortunadamente, aquí contamos con los dispositivos adecuados y con personal especializado en cirugía ante heridas por asta de toro. Su vida no peligra pero ha sido una cornada muy fuerte”, rubricó.

El hombre herido fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana, donde fue sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica.

“La carrera de Preferido no ha sido nada buena. Ha sido un toro muy reservón. Se veía desde que salió que no quería maroma, que tiraba para atrás. Ha tardado muchísimo en llegar a la plaza de La Madera, a la primera argolla”, explicó la concejala de Fiestas, Patricia Martín. “En ese momento, decidí que no se atara a la argolla porque no iba a ir a ninguna parte y no queríamos dar ningún tipo de espectáculo. Al final, el toro ha ido hasta la Sinoga. Había tomado la decisión de sacar el cajón. Es un recinto cerrado y no se agolpa la gente”, añadió.

Por último, el regidor de Benavente consideró “muy acertada” la recogida del toro con el cajón, al ver las maneras que presentó de salida. “Iba a ser peligroso. Iba buscando los recovecos y las paredes. Cuando arrancaba, era muy peligroso y empiezan a aparecer los selfis, los móviles que ponen en peligro a la gente cuando se confía”, concluyó.