El PSOE no confía en la legalidad del camping de El Folgoso y se abstiene en la votación para su continuidad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Galende, José Manuel Chimeno Lois, ha informado de la abstención del PSOE en Pleno a la propuesta de la Alcaldía de “orden de continuidad del servicio del Camping El Folgoso” ante “las sospechas fundadas de múltiples irregularidades en la misma”.

omo señala Chimeno “llevamos tres años de este mandato municipal diciendo al equipo de gobierno siempre lo mismo: solucionen el problema de los campings de El Folgoso y Peña Gullón. En siete años que lleva en la Alcaldía no ha hecho nada y hasta aquí hemos llegado”.

Informa el portavoz del PSOE que, al final de la mañana del miércoles 8 de junio se convocó el Pleno del Ayuntamiento de Galende con carácter extraordinario y urgente para resolver el Expediente 479/2022 de Contratación para la concesión del servicio del Camping el Folgoso, orden de continuidad del servicio.

Chimeno subraya que “tras una gestión desastrosa parece que ahora el alcalde pretende meternos a todos en el mismo saco, con el tiempo que ha tenido para poner en orden esta situación. Y viene ahora con más de lo mismo, y, para colmo, premiando al infractor”. El PSOE de Galende ha formula a la Alcaldía las siguientes preguntas: “¿Quién va a recaudar los ingresos que se produzcan? Nos dice que la misma empresa. Ingresos que se calculan por parte de esta en 148.000 euros en este verano”. “¿Cuánto va a pagar el concesionario por este verano? Nos contesta que nada”. “¿Qué va a pasar con los 1.500.000 euros que no ha cobrado el Ayuntamiento de Galende? No sabe, no contesta”.

Y añade José Manuel Chimeno que fue "sin apenas tiempo para ello y sin tener la documentación en nuestro poder, observamos el propio interés del equipo de Gobierno en volver a dar la concesión del servicio a la misma empresa a la que anteriormente se le resolvió el contrato de concesión”. El propio informe del alcalde viene a incidir en lo mismo tras hacer exposición de lo ocurrido desde 2010 hasta hoy. El Informe Jurídico, en el que es cierto que se reconoce la complejidad del expediente, parece venir a dar la razón a la empresa que solicita la continuidad; pero también cierto que en otros puntos pone objeciones. En ningún momento se señala en el Informe una posición favorable o desfavorable.

“Pero es en el informe de Intervención –subraya el portavoz socialista- el que hace que tomemos nuestra posición. Finaliza el informe así: “…Por lo expuesto se considera que procede la aplicación de lo previsto en el artículo 12.3.b) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local…”, formulando, en base a ello, reparo suspensivo a los efectos oportunismos que se elevará al Pleno para su conocimiento y tramitación”.

El Real Decreto al que se refiere hace hincapié en que la Intervención ha advertido de graves irregularidades en la documentación y por eso pone este reparo. Sobre este aspecto incide el PSOE: “Por ello, el equipo de Gobierno pretende que sea el Pleno el que levante el reparo del que advierte la Intervención, y por ahí los concejales el Grupo Municipal del PSOE no pasamos, nosotros no nos vamos a implicar en las irregularidades de la Alcaldía, y por ello nos hemos abstenido”.

Y concluye José Manuel Chimeno destacando que “con ello, entre otras cosas, nos evitamos incurrir en alguna posible causa penal a la vez que salvamos nuestra responsabilidad como concejales, advirtiendo de ello”.

