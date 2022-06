¿Será Guarido candidato a las próximas elecciones municipales de Zamora?

¿Guarido sí, Guarido no? Esa es la cuestión. Cuando llegue mayo de 2023, fecha de las próximas elecciones municipales, el actual alcalde de Zamora llevará ocho años en el cargo y, pese a que en dos ocasiones aseguró a este periódico que no volvería a presentarse como candidato, parece que todo está aún en el aire.

Hoy mismo, el secretario provincial de la formación y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas, dejaba abierta la puerta a que Francisco Guarido pueda ser, de nuevo, el candidato a la Alcaldía de Zamora en mayo de 2023. Cuestionado por este tema, ha reconocido que el actual alcalde "siempre ha sido el mejor candidato que podíamos tener, ha sido la clave del éxito de Izquierda Unida, por su trabajo durante muchos años".

Si bien, el secretario provincial de IU también matizaba que "eso no quiere decir que no pueda haber otros candidatos o candidatas igual de válidos". Miguel Ángel Viñas ha defendido el trabajo del resto de corporación municipal en estos ya siete años de gobierno y hasta reconocía que "Guarido tiene su tirón, pero sin los otros trece concejales no sería nada".

Un relevo de candidatura que también está encima de la mesa para Izquierda Unida Zamora, y en el que asegura que "tenemos margen para seguir gobernando en esta ciudad independientemente del candidato que se escoja". Una elección que se demorará hasta finales de este 2022. Y es que Miguel Ángel Viñas adelantaba que Izquierda Unida en Castilla y León ha elaborado un documento para elegir la fórmula en la que la formación se presentará a las elecciones municipales. Un proceso que tendrán que debatir todas las agrupaciones provinciales en asamblea, "donde se tomarán posiciones y se pondrá en común la decisión", indicaba.

Ahora bien, el secretario provincial de IU Zamora indicaba que "lo que parece que se pretende desde la formación es buscar fórmulas para que podamos presentarnos en cada provincia como la última vez". Es decir, bajo las siglas en solitario de IU (como en Zamora), o en concurrencia con otras formaciones políticas.

Este será el paso previo a esa elección de candidato, y que "es lo primero a solucionar", indicaba Viñas. Por ello pedía calma y bromeaba sobre "la expectación" que la elección del candidato a la Alcaldía de IU "está generando en la oposición". Por eso "tranquilizaba" a sus adversarios políticos asegurando que se comunicará el candidato de la formación a finales de año, "con tiempo suficiente para trabajar".

