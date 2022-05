Zamora Viva advierte de las consecuencias negativas de la aprobación del último Real Decreto del Gobierno

Zamora Viva, plataforma para la defensa del territorio, se ha adherido a la redacción de propuestas de enmiendas al Real Decreto que reduce la tramitación ambiental de muchos de los proyectos eólicos y fotovoltaicas por considerar que "vulnera el Convenio Aarhus y porque su puesta en marcha podría significar la anulación de condicionantes medioambientales para la tramitación de dichos proyectos. Lo cual significaría no tener en cuenta ni a los propios afectados en los territorios donde se desarrollan ni tampoco a su paisaje ni a su hábitat".

El pasado jueves 28/04/22 el Congreso dio el visto bueno al RDL 6-2022 (medidas urgentes consecuencias de la guerra Ucrania). "La crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania no ampara destruir nuestras tierras y nuestra vida", indican desde la plataforma. Dicho Real Decreto convalidado en el Congreso el pasado 28 de abril, está actualmente siendo tramitado como Proyecto de Ley urgente (Núm. expte. 121/000100), estando abierto el periodo de enmiendas hasta el 1 de junio.

El capítulo III afectaría a los procesos de tramitación de los parques eólicos y fotovoltaicos, facilitándolos. La norma reduce la tramitación ambiental en los proyectos de energías renovables de hasta 75 MW (eólicos) y 150 MW (fotovoltaicos) a un informe de determinación de afección ambiental que no estudia en detalle los diferentes impactos y al que no se podrá presentar recurso alguno. Por lo que el texto, según Zamora Viva, "arrebata el derecho de los afectados y afectadas a señalar impactos no contemplados o subestimados así como errores técnicos y suprime la participación pública en el que supone una clara vulneración del Convenio de Aarhus del que España forma parte".

"Ante la gravedad de las consecuencias de la eventual aprobación de dichos artículos, 382 entidades del estado español de 16 Comunidades Autónomas, han redactado una propuesta de enmienda al mencionado Proyecto de Ley (Núm. expte. 121/000100) que están haciendo llegar a todos los grupos parlamentarios y a sus diputados como representantes de la ciudadanía en la cámara del Congreso: el objetivo es la retirada de los Artículos 6 y 7 y las disposiciones mencionadas", indican en un comunicado.

Si esta norma sigue adelante, para Zamora Viva, "sería dejar en manos del oligopolio el reto que supone la urgencia y el cambio climático". Y por ello critican que la ministra "dé las autorizaciones energéticas hubiera atendido expresa y diligentemente a los promotores para resolver de un golpe maestro las trabas que muchas luchas ciudadanas estaban imponiendo para evitar atropellos a los intereses ambientales comunes y los derechos de la gente".

Además, la plataforma detalla que estos artículos "evitan la tramitación ambiental debida (Evaluación de Impacto Ambiental) a la vez que facilitan mediante un procedimiento exprés, que se tramiten a espaldas de la gente."

Por último, con estas enmiendas, "las entidades intentan evitar interponer un recurso al Tribunal Constitucional o entrar en largos pleitos cuando sea demasiado tarde, porque el mal ya esté hecho", finalizan.

