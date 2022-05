Las tetas zamoranas que sí dieron miedo al director del videoclip de Rigoberta Bandini

Nazareth Dos Santos es una joven artista zamorana de 28 años que en las últimas horas se ha puesto en el foco mediático a causa del nuevo videoclip de Rigoberta Bandini. La artista catalana estrenaba hace dos días el vídeo de su tema ¡Ay mamá!, y esta joven zamorana ha contado su experiencia en la grabación de este trabajo, junto a otras compañeras activistas. El relato de la ilustradora expone que fueron contactadas para participar como ejemplo de cuerpos reales y diversos, pero que una decisión del director las ha dejado fuera de la pieza final.

La joven, natural de Puebla de Sanabria, contó a través de su Twitter que fueron contactadas por la productora hace meses para grabar escenas donde "enseñáramos nuestros pechos para luchar contra la censura tanto con la letra de la canción como con el videoclip". Pero estas mujeres se llevaron una desagradable sorpresa cuando fueron informadas por el equipo responsable del audiovisual de que sus escenas no iban a ser incluidas.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Nazareth, relata que fue el equipo del director del vídeo, Salvador Sunyer, quien les comunicó la noticia antes del estreno. El motivo dado por Sunyer es que esas escenas "no encajaban" visualmente con el concepto del vídeo. La zamorana asegura no entender esa justificación y no entiende cómo pueden decir que el mostrar "pechos de mujeres reales y diversas, con sus cicatrices, sus tamaños y sus estrías no va acorde con la propia letra de la canción y el mensaje que transmite".

Cabe recordar que la letra de Rigoberta dice "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien". Por lo que Nazareth ver "perfectamente normal" que se incluyeran imágenes de pechos reales. De hecho, cuenta que la productora también organizó un casting para encontrar a más mujeres que quisieran participar enseñando los pechos. "En el cartel decían literalmente que querían pechos diversos para videoclip de Rigoberta, por lo que tenían muy claro querían que se viesen muchos pechos", defiende la artista zamorana.

Nazareth cree que el hecho de que, tanto el director como buena parte del equipo de grabación y producción fueran hombres es el verdadero motivo de su censura. "Si como director o persona estás concienciado en la diversidad de los pechos, en lo necesario que es romper con las bellezas normativas y en enseñar sin miedo la diversidad; obviamente ese mensaje traspasa a tus conceptos creativos y a tus creaciones artísticas, pero no ha sido el caso", detalla.

Ella lo sabe bien. Nazareth estudió en la Escuela de Artes de Zamora Diseño de Interiores, para luego realizar un postgrado de Ilustración Creativa en Barcelona, donde reside y trabaja desde hace ocho años. La zamorana es ilustradora y sus trabajos versan sobre la temática LGTBI, la sexualidad femenina y el propio feminismo reivindicativo. "El feminismo me traspasa y eso se nota en mi arte", indica.

Pudo hablar con Rigoberta Bandini

La joven zamorana pudo comunicarse con la propia Rigoberta Bandini (Paula) y hablar sobre el tema. Nazareth recuerda que "fuimos muy amistosas a decírselo pero dejando claras las cosas". Estas mujeres pudieron hablar con la artista catalana tras la presentación del videoclip y segura que "ella se quedó en shock, nos pidió disculpas y aseguró que había sido decisión del director y su equipo". La zamorana cree que Rigoberta Bandini "delegó ese trabajo creativo y punto, no pensó que pudiera generar conflicto".

Pese a que no quiere "enfrentarse" ni ponerse en contra de la cantante catalana, pero sí hubiera esperado que "una artista que tiene un mensaje tan claro de feminismo como el que ella transmite, se hubiera interesado más por este tipo de decisiones". Para Nazareth, el discurso que Rigoberta hace con sus canciones "es un proyecto que ilusionaba por lo que significaba para todas".

La artista zamorana cree que "aunque esté más o menos formada en feminismo, tiene un mensaje muy bonito y muchas cuando lo vimos por primera vez quisimos apoyar en este proyecto. Nos hacía ilusión alguien quisiera romper con esa barrera y diera un paso adelante". Pero no oculta su decepción con este viraje creativo del videoclip y que la propia artista no haya puesto remedio.

