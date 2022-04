"Vamos a luchar día a día frente a las políticas ultraderechistas de PP y Vox en la Junta"

Tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, solo con el apoyo de PP y VOX, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha mostrado hoy martes el rechazo de todos los socialistas zamoranos y de todos los demócratas frente al gobierno del PP y Vox encabezado por Mañueco en la Junta de Castilla y León.

Para el secretario general del PSOE de Zamora se trata de "un pacto consentido y apadrinado por Feijóo que avergüenza a todos los demócratas, a todos los castellanos y leoneses, a todos los españoles e, incluso, a la derecha europea". Fagúndez ha lamentado que las dos primeras decisiones del nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, hayan sido precisamente "esconder la corrupción sistémica y endémica del PP y entregarse en brazos de la extrema derecha de Vox en Castilla y León".

"Feijóo y Mañueco han abierto las puertas a la extrema derecha y defienden un gobierno "en contra de todos que quiere acabar con la verdad, la memoria y que se declara enemigo de los trabajadores, las mujeres y las personas migrantes".

En este sentido, el secretario general del PSOE de Zamora ha advertido que "frente a la derecha extrema y la extrema derecha que representan PP y Vox los socialistas Vamos a luchar día a día para frenar sus políticas ultraderechistas en la Junta de Castilla y León".

Y ha añadido que "comienza un nuevo tiempo en el que toca defender la Libertad, la Democracia y la Igualdad y proteger los derechos de las mujeres, porque no vamos a acceder, no nos vamos a rendir y lucharemos hasta el último aliento para garantizar todos los avances conseguidos durante estos años, para que PP y Vox no mercadeen con la igualdad y los derechos de las mujeres".

El líder de los socialistas zamoranos ha puesto el acento en que durante el discurso de investidura Mañueco "no haya anunciado ni una sola medida contra la despoblación, ni en materia sanitaria o de estado del bienestar. Solo ha concretado las medidas y exigencias de Vox para poner fin a la lucha contra la violencia de género y a la defensa de la memoria histórica".

"Lo más grave es que Mañueco cuenta con la connivencia y la complicidad plenas de un Feijóo que solo tienen una obsesión: llegar a la Moncloa. Recuperar la llave de la caja. Y para ello, Feijóo pactará con la extrema derecha de Vox y con quien es necesario, aunque se pongan en peligro los valores fundamentales de la Democracia y la Constitución", indica.

"La ultraderecha supone un peligro para los derechos civiles y las libertades públicas en Zamora, en Castilla y León, en España y en Europa. Y la prueba más evidente es el cordón sanitario que todos los partidos democráticos han puesto a la extrema derecha en Francia a favor del presidente Macron. Aquí todo lo contrario, en España el Partido Popular se ha echado en brazos de Vox".

Antidio Fagúndez ha concluido proclamando que, "a pesar de ello, tenemos motivos de esperanza. Defenderemos Castilla y León con Luis Tudanca, porque otra Castilla y León es posible a través de otra manera de hacer política. Una forma en la que el fin no justifique los medios. En la que llegar al poder a cualquier precio no sea un objetivo legítimo. En la que la palabra tenga valor y se cumpla. El PSOE seguirá en pie, defendiendo los derechos y las libertades y la igualdad".

Sigue los temas que te interesan