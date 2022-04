'La muerte no es el final' de la Tercera Caída da la vuelta al mundo a través de la CNN

Ayer no pudo ser. La lluvia ganó la batalla a la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída y, finalmente, la procesión no pudo celebrarse. Pero los hermanos no se resignaron a entonar su himno más reconocido: La muerte no es el final. La Iglesia de San Lázaro fue testigo de tan emotivo momento y ahí estaban las cámaras de CNN en Español para dar buena cuenta del momento.

La cadena internacional de noticias se hacía eco de la vuelta de la Semana Santa a Zamora focalizada precisamente en el intenso acto que supone el canto de La muerte no es el final, interpretado por el propio coro de la Hermandad, junto a la Banda de Música de Zamora. La hermandad conocida como de los excombatientes volvió a hacer sonar la melodía escrita por Cesáreo Gabaráin para rendir tributo a los fallecidos, y ahora esa imagen ha dado la vuelta al mundo.

El reportaje puede verse en su web haciendo clic AQUÍ.

