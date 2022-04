VOX niega la existencia de altos niveles de contaminación en Zamora que justifiquen la nueva ordenanza de movilidad

El Ayuntamiento de Zamora informaba ayer del inicio de la tramitación de la nueva Ordenanza Reguladora de Movilidad Amable, Utilización de los Espacios Públicos y Bajas Emisiones de la Ciudad de Zamora, que sustituirá a la actual Ordenanza de Circulación, que data de 2003, para adaptarse al nuevo marco jurídico sobre la introducción de zonas de bajas emisiones, así como las nuevas realidades emergentes sobre movilidad urbana y a la Agenda 2030.

El concejal de Medioambiente, Romualdo Fernández, indicaba que la nueva ordenanza deberá adaptarse igualmente a la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en lo relativo al establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Romualdo Fernández consideraba que es necesario reforzar la dimensión medioambiental de la movilidad en el marco del compromiso de proteger la salud de los ciudadanos y la mejora sustancial de la calidad del aire; reforzar la seguridad vial en el marco de una movilidad urbana cada día más compleja y la necesaria convivencia cívica en el espacio público.

Algo que no ha gustado a VOX en Zamora, quien niega un problema de contaminación o de altas emisiones de NO2 en la capital zamorana. Para justificarse, la formación de ultraderecha apela al último informe sobre la calidad del aire en Castilla y León, que elaboraba hace un año Ecologistas en Acción y que colocaba a Zamora como la capital de provincia con el aire más puro de toda la Comunidad. Su informe arrojaba que la contaminación atmosférica de la ciudad estaba por debajo de los parámetros de acumulación de dióxido de nitrógeno que perjudican la salud según la OMS.

Dicho estudio detallaba que los niveles de Zamora son buenos "pero no óptimos", si bien puntualizaba que la avenida Alfonso IX sí estaba próxima a esos 40 microgramos que marcan como mala la calidad del aire, con un registro de 36 microgramos. La avenida de las Tres Cruces, Candelaria Riuz del Árbol y la travesía de Cardenal Cisneros, también se situaban cerca de los 30 microgramos por metro cúbico en aire. Pero, es que además, tras ese informe, Ecologistas en Acción denunciaba que las estaciones de medición del aire necesarias para estos estudios "no están dando resultados fiables", por no estar colocadas en las zonas de mayor tránsito de tráfico en la capital. Por ello, Ecologistas en Acción solicitaba a la Junta que retornara la estación de medición de la calle Villalpando a su emplazamiento original precisamente en La Marina y la avenida Alfonso IX donde se registran los mayores niveles de NO2 en el aire. De hecho, la organización ecologista realizaba posteriormente mediciones por su cuenta que daban el doble de contaminación en aire que los marcados por esas estaciones de medición.

Pese a eso, VOX cree que el Ayuntamiento de Zamora "está decidido a tomar medidas contra una contaminación que no parece existir, a la vez que arremete contra el sector del automóvil al que la izquierda ha demonizado. Pero contribuir a la ruina de todo lo que les rodea para luego subvencionar a quien han llevado a la miseria, es una seña de identidad de la izquierda". Y es que aunque zonas como La Marina, Tres Cruces o Cardenal Cisneros sí están rozando el límite legal marcado por la Organización Mundial de la Salud, la formación se pregunta "¿Qué piensa hacer si no hay zonas de elevada contaminación? ¿Luchar contra un problema que no existe?". Finalmente, VOX exige ver los datos que maneja el Ayuntamiento de Zamora, y "no vagos adjetivos sin base científica", que justifiquen los cambios en el modelo de movilidad que "pretende introducir en Zamora para salvar el planeta".



