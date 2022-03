David Gago presenta su candidatura a la Secretaria General del PSOE en Zamora capital para "reiniciar" la ciudad

Noticias relacionadas El PSOE de Zamora inicia el proceso de renovación de sus agrupaciones locales

El actual portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, da un paso al frente y esta tarde ha presentado su candidatura a la Secretaria General del PSOE en Zamora capital. Un puesto que, actualmente, desempeña Mar Rominguera, pese a que, junto a Antidio Fagúndez, secretario general del PSOE en la provincia, renunciaron a su acta de concejal, tras conocerse la mayoría absoluta de Izquierda Unida en la capital.

Ahora, David Gago aprovecha que el PSOE de Zamora inicia el proceso de renovación de sus agrupaciones locales, para presentar su candidatura a liderar la agrupación de la capital y presentando como aval "los dos años de trabajo como concejales en la oposición en el Ayuntamiento de Zamora". Gago espera que su "compromiso y trabajo" como concejales socialistas en el Consistorio de la capital sean respondidos por la militancia del PSOE para ponerle al frente de la Secretaría General en la ciudad. David Gago se presenta, junto a Auxi Fernández, Ana Ariza o Irene Queipo, como un equipo que "tiene ganas de reiniciar Zamora". Es decir, esta candidatura espera aprovechar las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, para "aprender de los errores pasados" y mejorar los resultados del PSOE en Zamora capital. "Queremos recuperar la confianza de los vecinos de Zamora, tenemos ganas de colaborar, de mejorar los vecindarios, de ver como esta ciudad puede salir de su estancamiento, para que sea menos triste y apática, y menos abandonada a su suerte", defendía Gago. El concejal se postula como una "garantía de ofrecer a los vecinos de Zamora soluciones a los problemas que plantean, como ya llevamos dos años haciendo en la oposición sobre las cuestiones que nos plantean".

Apoyado por varios militantes socialistas, David Gago defiende que su proyecto será "renovador e incorporará gente nueva con ganas de aportar y ser útiles" para los zamoranos. "Estamos obligados a reiniciar", reza el eslogan de la candidatura de David Gago. Una renovación que pasa por atender a "las demandas cada vez más numerosas de los zamoranos" y de su propia formación, de la cual Gago asegura ser consciente que necesita un nuevo proyecto para mejorar sus resultados "y que vuelva a ilusionar a los ciudadanos".

La carrera hacia la Alcaldía de Zamora

David Gago acompañado por varios afiliados al PSOE en Zamora

Eso sí, David Gago no ha querido aclarar si esta candidatura a la Secretaría General del PSOE de Zamora capital irá unido a su candidatura a la Alcaldía de Zamora, si bien, parece lo más previsible. Pese a ello, David Gago ha insistido en "no adelantar los acontecimientos y esperar a los plazos establecidos". No en vano, hasta 24 horas antes del 31 de marzo, cualquier otro militante socialista podría presentar su candidatura a la Secretaria General del PSOE en la capital, ante de la celebración de su asamblea local. Aunque durante su presentación ya se pudo escuchar algún grito de "alcalde" entre los afiliados asistentes a esta presentación.

Sobre el apoyo o no de su candidatura por parte del secretario general del PSOE en la provincia de Zamora, Antidio Fagúndez, David Gago asegura que "no es el momento de que transmita o no su apoyo porque aún puede presentar otra persona". Si bien, Gago sí ha desvelado que, tanto Antidio Fagúndez como la actual secretaria general de la agrupación local, Mar Rominguera, le han manifestado su "respeto sobre que estaba en todo mi derecho a presentarme". .

