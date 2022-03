Abierto el plazo para solicitar plaza en las Escuelas Infantiles de La Aldehuela y Pablo Montesino

A partir del próximo lunes se abre el plazo de solicitudes de plaza en los Centros Municipales de Educación Infantil de Pablo Montesino y la Aldehuela, para el curso 2022-2023 y para los niños y niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y 3 años de edad, de acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 18 de febrero en el Boletín Oficial de Provincia. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de marzo, tanto para la renovación de plaza o cambio de centro para los actualmente inscritos, como para la petición de nuevos accesos. Los solicitantes de continuidad o cambio de centro tendrán garantizada su plaza, quedando el resto de plazas disponibles para los nuevos solicitantes.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora: http://zamora.sedelectronica.es, y en los Registros Generales ubicados en los edificios de la Plaza Mayor y la Ronda de San Torcuato, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante y dada la actual situación generada por el Covid-19, se recomienda la presentación por la sede electrónica, para lo que disponen del modelo de solicitud que se podrá descargar desde la página web del Ayuntamiento: http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=363 , donde tendrán acceso también a toda la información sobre la convocatoria; así como una visita virtual gráfica a ambos centros, ya que en esta ocasión no puede llevarse a cabo la habitual jornada de puertas abiertas, debido a las restricciones por el coronavirus. El modelo de solicitud puede recogerse asimismo en la sede de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, ubicada en la plaza de San Esteban y en los Centros de Acción Social (CEAS) dependientes de la misma.

La Escuela Infantil de Pablo Montesino dispone de un total de 54 plazas (un aula de 8 plazas de 0 a 1 años, dos aulas de 13 plazas cada una de 1 a 2 años, y un aula de 20 plazas de 2 a 3 años). Este centro cuenta además con sala de psicomotricidad, comedor con cocina in situ, trabajo por proyectos, fomento del inglés, técnicas de psicomotricidad, fomento de las inteligencias múltiples, contribución al logro de la independencia y autonomía, etc. La Escuela de la Aldehuela tiene una capacidad de 107 plazas (un aula de 8 plazas de 0 a 1 años, tres aulas de 13 plazas de 1 a 2 años y otras tres aulas de 20 plazas de 2 a 3 años). También cuenta con sala de psicomotricidad, comedor con cocina in situ, talleres de estimulación multisensoriales y cognitivos, fomento de la lectura, la música, el arte, la inteligencia emocional, el desarrollo lógico matemático, social , las nuevas tecnologías y la Iniciación al inglés. Ambos centros cuentan con protocolos Covid-19 implantados y actualizados.

Tras la presentación de solicitudes se establecerá una Comisión de valoración para la puntuación y elaboración de las listas de admitidos, de acuerdo con los baremos establecidos en la Ordenanza Municipal en función de la situación laboral, social y económica de las familias solicitantes. Ambos centros están abiertos también a las familias residentes en las localidades próximas a la capital, si bien tendrán preferencia los residentes en el municipio de Zamora. En el curso actual, de los 134 niños y niñas que hay en ambas escuelas, 49 cuentan con la plaza gratuita (36,56 %), y en el resto pagan una cuota que van desde los 12 a los 132 euros como máximo.

Para el nuevo curso el Ayuntamiento a ofrecido a la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Junta de Castilla y León, adherirse a la propuesta de gratuidad de las aulas de 2 a 3 años de ambos centros, que suponen un total de 80 plazas. Hay que tener en cuenta no obstante que la gratuidad ofrecida por la Junta afectaría al servicio educativo (9-14 horas), pero no a los servicios de madrugadores, comedor y horario prolongado, que deberían ser abonados conforme al precio público establecido en la ordenanza.

