IU afea a la Diputación no haber ejecutado los presupuestos de 2021 y de ahí "tener un remanente histórico"

La Diputación Provincial cuenta en 2022 con un remanente de 78 millones que supera el Presupuesto "histórico" de 75,4 millones, y con una cantidad de 86 millones de fondos bancarios. Algo que para Izquierda Unida deja patente la "incapacidad histórica" del equipo de gobierno Cs-PP de la Diputación para responder a las necesidades de la provincia.

Desde la formación indican que, "por primera vez en la historia de la Diputación, esta contará con más dinero del remanente del año 2021 que del Presupuesto total, 78 millones de remanente frente a 75,4 millones del Presupuesto de 2022". Un presupuesto que el presidente de la institución calificaban como "histórico" por haber aumentado en diez millones, pero que IU recuerda que "la mayoría recibidos del Estado".

La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Laura Rivera indica que, si el Presupuesto de 2022 es "histórico" por su aumento de diez millones, el remanente del año 2021 "debería denominarse estratosférico" porque aumenta 8 millones respecto a 2020, supera el presupuesto de 2021 en 13 millones, "y es capaz por primera vez de superar el presupuesto del año 2022 en 3 millones". También recuerda que la cantidad de dinero líquido en los bancos es de casi 86 millones (85,98) y 9,2 millones más que el año anterior. Unos datos que, para Laura Rivera, muestran "la absoluta incapacidad" del equipo de gobierno de la Diputación para acometer las necesidades de inversión que tiene "una de las provincias más pobres y en proceso de despoblación de España".

En el análisis realizado por la formación, Izquierda Unida indica que los remanentes han crecido exponencialmente, "sobre todo en el último mandato y en los últimos años, pese a haberse suspendido la Ley Montoro que impedía gastarlos". En el año 2019 "se quedaron sin gastar" 59,55 millones, y en 2022 no se gastaron 78,17 millones, es decir 18,62 millones más de remanentes sin invertir desde 2019. También han crecido exponencialmente los fondos ahorrados en el banco, hasta 14,74 millones más "desde que accedieron al gobierno en 2019", puntualiza Laura Rivera.

Para IU, los datos demuestran que este equipo de gobierno "no puede llevar a cabo o ejecutar" sus proyectos para los 500 pueblos de Zamora que los necesitan. "Y ello, pese a que la mayor parte de la inversión se ha adjudicado "sin convocatorias públicas y abiertas para agilizar y ser más eficaces, según su propia justificación", añade. La causa de esta "incapacidad" para sacar adelante la mayor parte de las inversiones y proyectos, asegura Laura Rivera, está "en el propio equipo de gobierno" de la Diputación "y no es achacable a los ayuntamientos de los pueblos, ya que éstos se ven obligados a cumplir estrictamente los plazos de las obras de los Planes Municipales o son sancionados perdiendo la subvención. Pero la Diputación no da ejemplo cumpliendo sus propios plazos".

