Zamora recupera su carnaval por todo lo alto: desfile, concurso de murgas y animación callejera

El Carnaval de Zamora regresa en su máximo esplendor. La ciudad recupera su programa de actividades tras tener que suspender el año pasado la festividad. La capital volverá a tener sus dos desfiles, el domingo a las 18.30 horas y el martes a las 20.30 horas, y que contará con unos 400 participantes. El recorrido del mismo será desde la avenida Príncipe de Asturias a la altura de la avenida Cardenal Cisneros (sin cruzar), para continuar por La Marina, calle Santa Clara y hasta la Plaza Mayor.

El concejal de Fiestas y Juventud, Sergio López, ha detallado que, dentro del concurso de disfraces asociado a estos dos desfiles, se han apuntado unas cien personas. Una cifra que responde a que los participantes, "en su mayoría son asociaciones de padres y madres que han decidido no presentarse, al no poder preparar correctamente sus disfraces, ya que en el momento de dicha preparación se vivía el último pico de la sexta ola del COVID". No obstante, el concejal de Fiestas ha recordado que igualmente pueden participar en el desfile con trajes de años anteriores (como se hacía otros años) sin presentarse al concurso.

Sobre la posibilidad de cerrar alguna calle estrecha o limitar el acceso a alguna vía para evitar la aglomeración de personas, el concejal de Fiestas ha indicado que "en principio" no se tomará ninguna medida de ese tipo, "dada la mejoría de la situación sanitaria". No obstante, el Ayuntamiento seguirá controlando que se cumplan las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de mascarilla en exteriores en eventos multitudinarios.

Sergio López también ha desglosado el calendario de actividades de este Carnaval 2022, el cual ha definido como "un año de transición a la normalidad". Este año, los carnavales estarán "marcados por los desfiles y las actividades familiares". Muy centradas en la actividad en la calle y con múltiples actividades itinerantes. Pasacalles, actuaciones en la carpa de la Plaza Mayor o cuentacuentos son algunas de las propuestas de este año. Un calendario que culmina con el entierro de la sardina el miércoles 2 de marzo, a las 20.30 horas en la Plaza Mayor de la capital.

Concurso de Murgas

Y como no podía ser de otra manera, regresa el Concurso de Murgas al Teatro Principal para el sábado a las 19 Horas, con Juan Side como maestro de ceremonias. Además, el Ayuntamiento organiza dos actuaciones de murgas en la calle, una el domingo 27 a las 12.30 Horas en la plaza de la Constitución; y otra el lunes 28 a las 19.00 Horas en la plaza de La Encomienda; ambas a cargo de Los Pobladores.

Sobre la polémica generada en torno al Concurso de Murgas, Sergio López ha defendido que el Ayuntamiento "ha incluido las peticiones" que las murgas participantes habían realizado en años anteriores. El concejal de Fiestas ha explicado que sé incluido la idea de "sacar las murgas a la calle" ya que ahora se exige que para actuar en el teatro se deben realizar dos actuaciones de calle; también la eliminación de la votación del público y dejar solo el voto del jurado; y la eliminación del premio económico porque "como ellos mismos nos indicaron creaban malos rollos". Para Sergio López "la única desavenencia que hemos podido tener es que querían conocer las bases del concurso antes de que fueran publicadas y decidimos que, por transparencia, nadie tiene derecho a ver las bases antes que el resto de los zamoranos".

Programa de Carnaval 2022

VIERNES 25 DE FEBRERO

17.30 Horas: Pasacalles Anorak. Recorrido: La Marina, Santa Clara, Sagasta, Renova y carpa de la Plaza Mayor.

18.30 Horas. Carnaval con arte. Caricaturas, globoflexia, maquillaje y dibujo libre. Lugar: carpa de la Plaza Mayor.

SÁBADO 26 DE FEBRERO

11.00 Horas: Yara y el libro mágico. Musical infantil. Lugar: carpa de la Plaza Mayor

18 Horas: Charanga Tropezón. Recorrido por la ciudad.

19 Horas. Gala de Murgas. Teatro Principal. 3 euros.

20 Horas. El show de Paco Collado. Humor. Público familiar. Lugar: carpa de la Plaza Mayor.

DOMINGO 27 DE FEBRERO

12 Horas: Las aventuras de Charlot. Espectáculo teatral familiar. Lugar: carpa de la Plaza Mayor.

12.30 Horas: Agrupación carnavalesca de os pobladores. Serendipia. Lugar: Plaza de La Constitución.

18.30 Horas: Primer desfile de Carnaval. Recorrido: salida desde Príncipe de Asturias (a la altura de Cardenal Cisneros), La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor

LUNES 28 DE FEBRERO

11 Horas: Un carnaval monstruoso: Cuentacuentos de Charo Jaular. Lugar: La Alhóndiga

12 Horas: Trasteando. Pumuky Circo Chisme. Lugar: Plaza Mayor

18 Horas: Pasacalles. Ulterior, el viaje. Recorrido: La Marina, Santa Clara y plaza de La Constitución

MARTES 1 DE MARZO

11 Horas: Cuentacuentos con ritmo: percusión corporal. Lugar: La Alhóndiga

12 Horas: Una aventura en La Cañada. Compañía El lobo y la luna. Lugar: Carpa de la Plaza Mayor.

20.30 Horas: Segundo desfile de Carnaval: Recorrido: salida desde Príncipe de Asturias (a la altura de Cardenal Cisneros), La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor, con entrega de premios del Carnaval 2022.

MIÉRCOLES 2 DE MARZO

20.30 Horas: Entierro de la sardina. Recorrido: Santa Clara, Plaza Santiago, San Torcuato, Sagasta y Plaza Mayor, donde se procederá la quema de la sardina. Grupos de teatro Juan del Enzina, Atrezzo, Natus y Fantasía.

