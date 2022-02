Antonia y María, las dos monjas de Zamora que viven en pleno corazón del conflicto entre Ucrania y Rusia

Antonia y María son dos religiosas zamoranas afincadas en Kiev (Urania), junto a su compañera María Jesús, donde dirigen la Casa de los Niños en la capital ucraniana. En este espacio, estas misioneras dominicas ofrecen a los niños ucranianos actividades teatrales, y les ayudan a comunicarse y romper su silencio sobre el sufrimiento que viven.

Así, Ángel Expósito de La Linterna de COPE ha charlado con ellas en un momento de máxima tensión entre Ucrania y Rusia, estas religiosas aseguran no tener miedo sobre la situación que se vive en la zona y, por el momento, descartan abandonar el país. Es más, en declaraciones a COPE afirman que "Putin no va a atacar a Ucrania. No tiene fuerzas para alimentar, después, a dos pueblos. Creemos que lo máximo será que se quede con lo que ya tiene, como mucho. Pero no pasará más".

Sobre cómo viven los pequeños ucranianos esta situación, las religiosas zamoranas aseguran que se lo toman como un juego, sin ser realmente conscientes del peligro: "Juegan con los palos como si fueran fusiles y los adolescentes sí que dicen que si pasa algo, ellos se van a los Cárpatos".

La entrevista completa puede escucharse aquí.

