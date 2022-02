Primeros puestos para los atletas de Benavente en sus últimas competiciones

El sábado 5 de febrero de 2.022, se celebraba en las pistas de atletismo M. Raquel Álvarez Polo de Toro (Zamora) la II jornada de juegos escolares en la modalidad de Pista. Campeonato individual Categorías sub 14, sub 16 y Sub 18

Mas de 35 atletas desplazo el club Benavente atletismo a las pistas de Toro, en una mañana soleada pero poco beneficiosa para la competición por el viento que se dio por invitado en la mañana y que ayudo poco a los atletas en sus intentos por mejorar sus marcas, aun así, gran competición por parte de los integrantes de la marea azul destacando entre las diferentes pruebas y categorías:

Categoría sub 14

1.000ml.

1º Sergio Gangoso. 3:10.73 M.M.P., 2ª Laura Maniega. 3:37.61

60 ml.

1ª Macarena Gallego. 9.33, 1º Christian Fernández. 8.53

Longitud.

1º Sergio García. 4,03 metros, 1ª Laura Maniega 4,14 metros

Categoría Sub 16.

60 ml 1ª Lucia Cases. 8.66

300 ml. 1º Javier González. 42.68, 2ª Vega Blanco. 47.66

600 ml. 1º Carlos Charro. 1:37.66

1.000 ml. 2ª Lucia Maniega. 3:42.8

Longitud.

1º Oscar Mezquita. 4,07 metros, 1ª Lucia Cases. 4,06 metros

Peso. (3 kgs) 3ª Yasmina Franganillo. 5,34 metros

Categoría Sub 18.

400 ml. 1º Samuel Galende. 59.9

Longitud.

1º Pablo Samaniego. 5,52 metros, 1ª Valle Blanco. 3,33 metros

Peso (3 kgs). Beatriz Camarzana. 6,64 metros

Meeting Internacional de Cataluña de Pista Cubierta. Sabadell

Martes 8 de febrero de 2.022 la pista cubierta de Sabadell congrego a un gran elenco de atletas de elite en busca de las marcas mínimas que les permitan participar en el Mundial de pista cubierta de Belgrado.

Entre esos atletas representando la camiseta del club Benavente atletismo participo en la prueba de 800 ml Alberto Guerrero Cascon.

Alberto lograba acabar la prueba en el puesto 9 y primer español con un tiempo de 1:48.97. marca que referencia su gran estado de forma por el que atraviesa de cara al nacional de pista cubierta que se celebrara a finales de este mes en la pista cubierta de Orense.

El vencedor fue Djamel Sedjati. Argelia. 1:46.28, seguido por Mostafa Smaili. 1:46.40 y en tercera posición Yasssine Hethat Argelia. 1:46.99.

Sigue los temas que te interesan