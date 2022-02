Llamamiento a la vacunación a los niños zamoranos: primeras dosis de repesca y segundas a nacidos en 2010

El Sacyl organiza en Zamora una nueva jornada de vacunación a partir de la próxima semana y que incluye la inoculación de segundas dosis a los niños nacidos en 2010 (también del 19 al 31 de diciembre de 2009) en Ifeza el día 14 y para los nacidos en 2010 y 2011 (también del 22 al 31 de diciembre de 2009) en Benavente el día 15 de febrero.

Además, los días 16, 17 y 18 de febrero se abre la autocita en el Hospital Virgen de la Concha para primeras dosis en niños de 5 y 11 años; primeras dosis para mayores de 12 años en adelante y dosis de recuerdo en mayores de 18 años, respectivamente.



A.- SEGUNDA DOSIS EN USUARIOS NACIDOS EN 2010 (también del 19 al 31 de diciembre de 2009): ZAMORA 14 de FEBRERO: En el recinto ferial IFEZA

B.- SEGUNDA DOSIS EN USUARIOS NACIDOS EN 2010 y 2011 (también del 22 al 31 de diciembre de 2009):

• BENAVENTE 15 de FEBRERO: En el Centro de Negocios del Centro de Transporte y L. de Benavente.

C.- AUTOCITA: PRIMERA DOSIS EN NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS:

• ZAMORA 16 de FEBRERO: En el Hospital Virgen de la Concha

D.- AUTOCITA: PRIMERA DOSIS EN PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE:

• ZAMORA 17 de FEBRERO: En el Hospital Virgen de la Concha

E.- AUTOCITA: DOSIS DE RECUERDO EN MAYORES DE 18 AÑOS

• ZAMORA 18 de FEBRERO: En el Hospital Virgen de la Concha

Se ruega a la población que no acuda a vacunarse si presenta estas características: personas enfermas de COVID, en cuarentena o personas con infección por COVID-19 reciente en las que no haya pasado al menos 4 semanas desde el diagnóstico (se recomienda cinco meses); personas no vacunas previamente con la pauta completa y personas que no haya transcurrido el tiempo suficiente desde la última dosis:

• 5 meses para los vacunados con Pfizer o Moderna

• 3 meses para los vacunados con AstraZeneca o Janssen

Con respecto al ritmo de vacunación en la provincia, a fecha 10 de febrero de 2022, Zamora ha administrado un total de 394.047 vacunas, lo que supone que 145.727 personas ya tienen la pauta completa. Asimismo, 100.965 personas también tienen la tercera dosis administrada.

Sigue los temas que te interesan