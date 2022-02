Más denuncias sobre irregularidades en Manzanal de Arriba: ahora un arrendamiento de dos parcelas ya en uso

La plataforma Los Comunales del Pueblo Son denuncia una serie de irregularidades en el acuerdo de arrendamiento de las parcelas de la cantera La Zapatera, en Manzanal de Arriba. Tras hacerse pública la adjudicación de la explotación y arrendamiento de las parcelas 15 y 62 para extracción de piedra en dicho municipio, la plataforma comunica su intención de seguir denunciando las irregularidades presentes en todo el proceso.

En concreto, Comunales señala que, "contrariamente a lo que parece desprenderse" del comunicado del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba y de la propia licitación, "no es cierto" que se hayan arrendado dos parcelas para la extracción de piedra. La plataforma asegura que el terreno arrendado por el Ayuntamiento "es una cantera en explotación continuada desde el año 2001". La denominada La Zapatera, con nº 275 en el Catastro Minero, la cual componen dos parcelas que "han estado todo este tiempo en uso": una de ellas como lugar para extracción y la otra, aunque solo parcialmente, como vertedero.

Aunque es cierto que a día de hoy se trata de terrenos patrimoniales del Ayuntamiento, la plataforma recuerda que estos terrenos eran comunales hasta que la Junta de Gobierno de la Diputación los desafectó en febrero de 2021, precisamente a raíz de una petición de Gneistone S.L. tal y como figura en el acta del Pleno de octubre de 2019. En ese momento, Concasa S.L. seguía explotando los terrenos, motivo por el que la plataforma considera que la desafectación se realizó fuera de la ley. "El hecho de que solo concurriera una empresa a concurso, y que esta empresa fuera precisamente la que solicitó la desafectación de los terrenos, dice mucho sobre el fondo del asunto y de los motivos por los que se ha llevado a cabo la licitación y el cómo se ha realizado", explican en un comunicado.

Comunales recuerda que el precio estimado que recibirá el Consistorio, sin incluir los impuestos, "es de 38.000 euros por un total de 20 años, lo cual quiere decir que se ha procedido a alquilar unos terrenos de gran valor medioambiental por poco más de 2.000 euros al año". La plataforma señala que "estos terrenos una vez explotados serán irrecuperables en mucho tiempo", por lo que afean al Ayuntamiento que "haya dejado a merced de las excavadoras todo un precioso valle por un precio ridículo, sin darle al valle otras alternativas mucho más sostenibles, y quizá, mucho más rentables a medio plazo".

El hecho de que en ningún momento figure en las bases de la licitación que en esos terrenos ya existe una cantera en activo es, para la plataforma, "de especial gravedad". "Es incomprensible que se pueda arrendar una parcela en la que existe una cantera, que está siendo usada, sin que conste en los pliegos de arrendamiento sus características actuales, salvo que por alguna razón se quiera ocultar este hecho", indican. Además, Comunales ha solicitado los documentos que demuestren el cese de actividad de Concasa S. L. tanto al Ayuntamiento como a la Consejería de Industria y a la de Medio Ambiente, pero aseguran que "no se ha obtenido respuesta alguna"; así como la razón por la que no se ha realizado ninguna restauración de los terrenos hasta la fecha, pese a venir especificado claramente en el acuerdo de explotación renovado en 2011 por la Junta de Castilla y León.

A todo este asunto, la plataforma suma que "no figura" una Memoria justificativa del contrato (obligatoria según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), ni se motiva en ningún momento su necesidad e idoneidad, por lo que la plataforma considera que "en realidad, estamos ante un traspaso de la explotación de Concasa S. L. a Gneistone S. L., dos empresas, por cierto, que están ligadas familiarmente. El que las máquinas para extracción de piedra no hayan salido de la cantera pese a existir una licitación, es un dato que a los vecinos no se les escapa".

Además de todas estas consideraciones, la plataforma recalca "el gran valor" en biodiversidad del valle y advierte de que, si finalmente es autorizada la ampliación de la misma por parte de la Junta de Castilla y León, "podríamos encontrarnos ante hechos de graves consecuencias para el medioambiente. La parcela 62 está poblada de vegetación y en ella se cuentan hasta 200 árboles de mediana edad. No nos olvidemos, además, que la cantera se sitúa a menos de 100 metros del regato y que, en consecuencia, está en zona de policía hidrológica. Así mismo, es contigua a la vereda del Venero, y entre una y otra parcela media un camino de dominio público que en la actualidad ya ha sido invadido con escombros", detallan en el mismo comunicado.

La plataforma finaliza recalcando que, "a pesar de las reiteradas denuncias por las malas prácticas llevadas a cabo en la cantera en los últimos años, no respetando e infligiendo la legislación vigente, hasta ahora no se ha recibido contestación por parte de ningún organismo oficial. Tampoco se ha tenido conocimiento en todo este tiempo de si la cantera estaba funcionando con los permisos pertinentes de todas las administraciones, ya que, aunque se ha solicitado la documentación por parte de vecinos y concejales en numerosas ocasiones, hasta ahora no se ha entregado nada".

Sigue los temas que te interesan