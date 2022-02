Verónica Casado anuncia el resurgimiento de Ciudadanos: "Parece que iba a desaparecer, pero la gente no quiere"

La integrante de la lista de Ciudadanos por Valladolid, Verónica Casado, ha relevado que sus encuestas y estudios internos auguran unos buenos resultados en las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13 de febrero. La exconsejera de Sanidad asegura que sus datos indican que la formación naranja "parece que iba a desaparecer, pero la gente no quiere". Casado está segura de que "vamos a dar una buena sorpresa", tras los estudios realizados en el seno de su formación sobre la intención de voto.

Verónica Casado cree que "la gente se ha dado cuenta de que somos verdad, transparencia, humanismo y profesionalidad; y que sus propuestas de cara un futuro gobierno autonómico son "sensatas y realistas". La exconsejera de Sanidad ha recordado que "me metí en las casas de la gente" durante la peor época de la pandemia. La doctora vallisoletana se ha remontado a las ruedas de prensa diarias que ella y el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ofrecían a diario, a veces, durante tres horas". "Y cuando teníamos que decir que la cosa iba mal, lo contábamos", ha recalcado. De hecho, Casado ha aprovechado para felicitar a los ciudadanos de Castilla y León por haber sido "una Comunidad que ha respondido", cuando se les pedía no salir de casa, utilizar mascarillas o durante la campaña de vacunación. La exconsejera de Sanidad ha querido recordar que fueron sus medidas sanitarias, como la vacunación masiva, "las que lograron disminuir la mortalidad en un 90%".

Unas declaraciones que la candidata naranja ha realizado a las puertas de la nueva fábrica de Gaza en Coreses (Zamora), junto al número uno de la lista de Ciudadanos a las Cortes por Zamora, Alfonso Joaquín Martín y la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo. Y bajo este escenario empresarial, la doctora vallisoletana ha destacado que en su partido "somos muy previsibles, porque todo lo que decimos está muy trabajado y analizado". Casado ha recordado que, hasta su llegada al gobierno de la Junta de Castilla y León, "había proyectos en infraestructuras parados durante 20 años que nosotros sacamos de los cajones y nos pusimos a trabajar con ellos".

Por otro lado, la exconsejera de Sanidad volvió a insistir en su proyecto de reordenación de la sanidad en la Comunidad. Con Zamora como marco y los ecos del Plan Aliste aún resonando, Verónica Casado explicó la necesidad de "dividir la sanidad en rural y urbana", para poder dar un servicio especializado dependiendo de la zona en la que se viva. Además, ha afeado al nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que esté sumido en un proceso "que no es ético ni transparente" con respecto al transporte sanitario terrestre. Casado recordó que ese proyecto "quedó aprobado en el Consejo de Gobierno, y ahora vemos cosas que nos llaman la atención, porque parece que han existido conversaciones en la oscuridad con una empresa que podría estar en este proceso". Por ello, la exconsejera de Sanidad ha apelado a la vuelta de "la luz y taquígrafos" a la hora de informar a los ciudadanos y los medios de comunicación sobre las gestiones públicas que se realicen en las Consejerías de la Junta.

Sobre la reforma laboral: "Más seguridad para los trabajadores"

Marina Bravo, secretaria general de Ciudadanos, y Verónica Casado, miembro de la lista de Cs a las Cortes

Por su parte, la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, se ha referido al apoyo que su formación ha dado para la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. En relación concreta con la temporalidad en los contratos en agricultura y ganadería, que afectan directamente a Castilla y León, Marina Bravo ha indicado que "es un avance" para reducir estos contratos temporales y "dará mayor seguridad a los trabajadores". La secretaría general de Cs recuerda que esta reforma "tiene el consenso de todos los agentes sociales" y aunque "no es la que Ciudadanos querría porque incluye cosas que no defendemos, el riesgo era muchísimo mayor". En referencia al "troceo" que, asegura, estaban intentando hacer "los partidos separatistas". Además, cree que se ha evitado que el Partido Popular "se frotase las anos si no hubiera salido adelante y pudiera haber introducido cambios".

Sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León, Marina Bravo ha indicado que su formación "está basada en la eficiencia, la evidencia y los datos", y ha querido reivindicar los dos años de gobierno de Igea y compañía, "que por intereses partidistas se han trucado cuando estaban haciendo un trabajo excelente".

Eliminar la burocracia para la creación de empresas

Finalmente, el candidato a las Cortes de Cs por Zamora, Alfonso Joaquín Martín, ha aprovechado la visita a Gaza para recalcar que su formación "no hace campaña basada en promesas, sino que estamos demostrando lo que se ha hecho en las Consejerías de Transparencia, Sanidad y Empleo". Además, ha asegurado que Ciudadanos "va a trabajar por una línea en la que se elimine la burocracia" para las empresas que quieran asentarse en provincias como Zamora. Eso sí, "dentro de la legalidad, porque otros partidos saben bien lo que es no ser legales".

Por último, el candidato zamorano ha querido destacar la labor del presidente de la Diputación de Zamora y compañero de partido, Francisco Requejo, también presente en la visita a Gaza, para definirlo como "un referente" en la lucha contra la despoblación. Alfonso Joaquín Martín cree que la iniciativa Silver Economy "es muy interesante" y ha anunciado que "copiaremos ese modelo" para trabajar dentro de la formación naranja de cara a la Junta de Castilla y León.

