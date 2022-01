"Zamora se queda sin médicos": la provincia tiene 82 plazas de facultativos sin cubrir de las 213 asignadas

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora ha denunciado esta mañana la pérdida de 21 médicos de familia en la provincia de Zamora a causa del concurso de traslados de la Junta de Castilla y León.

En concreto, la formación explica que estos profesionales han decidido irse a otras provincias, especialmente a Valladolid, mientras que los interinos que han desplazado en esas otras provincias por el concurso "no quieren venir a cubrir las plazas que en Zamora quedan vacantes". Una situación que, añaden, supone sumar otra veintena de plazas médicas sin cubrir, "a las que ya había hasta ahora y no se han podido cubrir". Pero esto no acaba aquí. El portavoz de la plataforma, Jerónimo Cantuche, indica que este concurso de traslados también "ha propiciado movimientos dentro de la provincia provincia". Es decir, facultativos que han pasado de unas zonas básicas de salud a otras, "quedando por lo tanto también vacantes no ocupadas al desplazar los interinos que las cubrían y estos optan por irse y no quedarse en Zamora". Una situación que ha provocado que se generen otras diez nuevas vacantes en los centros de salud de la provincia.

Y para mayor problema, a todo esto habría que sumar diez plazas vacantes no ocupadas de médicos de familia estatutarios, ocho de médicos de familia funcionarios y 33 plazas de médicos de Área de Atención Primaria. En total 82 plazas vacantes no ocupadas, es decir, el 38,5% de las plazas respecto de las 213 que tiene asignadas la provincia de Zamora.

La fotografía sanitaria de Zamora

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora ha puesto ejemplos concretos de lo que supone esta situación en la provincia. Por ejemplo, Cantuche ha relatado como en Carballeda, las dos demarcaciones médicas vacantes se traduce en que "se queden sin médico" un total de once pueblos; de las cinco vacantes de Aliste ocurre lo mismo en 24 pueblos, o que la demarcación de Sanabria suponga que queden seis pueblos sin facultativo.

También ha querido señalar "especialmente" a Benavente Sur, "que ha quedado desmantelado con el concurso de traslados", con cinco plazas de Médico por cubrir, entre ellas las dos de San Cristobal de Entreviñas y una de Benavente Urbano. "Todas ellas con un importante número de tarjetas sanitarias, y que hace inviable la atención ordinaria a los pacientes y genera un problema irresoluble para cubrir la atención continuada", añade el portavoz de la plataforma. Una situación similar que narra también sobre Toro donde las dos vacantes afectan a las localidades con más tarjeta sanitarias (Morales de Toro y Toro-Tagarabuena). Y finalmente, en Sayago una de las plazas que queda vacante es la de Fermoselle, "que es la población más grande de la comarca y que se suma a las ya existentes en Luelmo y Villadepera".

"La fotografia final de como quedarán las Zonas básicas de Salud de la provincia, la tendremos cuando se incorporen los profesionales de la OPE 2019, prevista según la Consejería para mediados de marzo, que supondrá la pérdida de más profesionales", auguraba Jerónimo Cantuche.

"¿Y qué hace la Junta? Nada de nada"

Ante esta situación sanitaria, la plataforma se pregunta: "¿Y qué hace la Junta? Nada de nada". Cantuche ha señalado que la administración autonómica "lleva años denigrado a los profesionales médicos de Zamora, tratándolos como mano de obra barata, sin incentivar el trabajo que vienen realizando para que se note lo menos posible las carencias de personal que padecen, y aguantando el incumplimiento de las múltiples promesas para las zonas de dificil cobertura".

Y ha acusado a la Gerencia en Zamora de solventar esta ausencia de una norma general y la falta de previsión "para solucionar unos problemas que no son nuevos" con "apaños para intentar parchear la situación sanitaria en este desgobierno que sufrimos. Y es que llegado este momento con el déficit de médicos que tenemos, no valen promesas, pues asistimos diariamente a que muchos consultorios estén cerrados por la falta de profesionales, mientras que desde la Gerencia se ofrecen Comisiones de Servicio, ofertas económicas individuales para que permanezcan en determinados puestos y que generan malestar en el resto de profesionales, y todo ello de una forma discrecional, sin transparencia ni publicidad, y con muchas dudas legales".

Es por esto que el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública ha invitado a todos los partidos que se presentan a las elecciones por la provincia a participar en una mesa medonda, abierta a todas las asociaciones en Defensa de la Sanidad de la Provincia y a todos los ciudadanos, para que expliquen sus propuestas y programas. El acto tendrá lugar el próximo día 5 de febrero de 2022, a las 12 de la mañana en el Salón de Actos de la Antigua Cárcel de Bermillo de Sayago.

