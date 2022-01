La Diputación de Zamora propone una exposición de la colección de Luis Bassat "en varios espacios"

Noticias relacionadas Zamora dice "no" a contar con una exposición permanente de Miró o Picasso en la ciudad

Era la polémica del pasado lunes y las reacciones no se han hecho esperar. Zamora 10 desvelaba que el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Zamora, habían declinado la oferta del publicista Luis Bassat de traer parte de su colección de arte privada a algún "espacio adecuado" de Zamora y tener una exposición permanente. El famoso publicista ofrecía públicamente el pasado mes de mayo ceder parte de su colección personal, con obras de Miró, Picasso, Rafols-Casamada, Tàpies o Guinovart, con la idea de traer a la ciudad creaciones de grandísimo valor artístico y con atractivo turístico en sí mismas.

La plataforma empresarial por el desarrollo aseguraba que, tras celebrar su Consejo General, las entidades públicas preferían dejar de lado este proyecto y centrarse en otras iniciativas ya en marcha como el Museo Baltasar Lobo, el Museo de Semana Santa o el Museo de Tapices. Pero tras las afirmaciones vertidas por Zamora 10, la Diputación de Zamora niega haber rechazado albergar las obras de la Fundación Carmen & Luis Bassat, y se muestra dispuesta a acoger exposiciones con obras de esta colección particular en colaboración con el resto de las instituciones públicas de Zamora.

En este sentido, la Diputación Provincial "pone de manifiesto su disponibilidad" a estudiar diferentes ubicaciones en la capital en colaboración con el resto de instituciones zamoranas, de cara a seleccionar uno o dos lugares adecuados para albergar las exposiciones, y poder abrirlas al público con todas las garantías de conservación y seguridad para las obras. Para ello, propone como una posible idea que la exposición se realice en distintas ubicaciones y que los visitantes realicen un recorrido al estilo de la Bienal de Zamora.

Del mismo modo, la Diputación añade que "lo que no existe es la capacidad para construir un museo en pocos meses", por lo que plantea empezar por la cesión de un número menor de obras de la colección, que se podrían ampliar posteriormente.

Finalmente, la Diputación muestra su disposición para hacerse cargo de la parte proporcional que se acordara en torno a la contratación de los servicios de seguridad, seguros, y personal necesarios para garantizar el normal desarrollo de la exposición con las obras cedidas por el publicista.

"A corto plazo, no"

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha recalcado "lo que ya dije en el seno de Zamora 10". Guarido recuerda que "tenemos ahora muchos cometidos en la ciudad y quién mucho abarca, poco aprieta. El Ayuntamiento de Zamora se reafirma en centrarse en la "lucha" por sacar adelante el Museo de Baltasar Lobo, y que se "ejecute bien" el Museo de Semana Santa. Además, ha recordado que su equipo de gobierno "fue el primero en proponer al obispo de Zamora crear un Museo de Tapices con importancia internacional".

Guarido ha insistido en que la ciudad "tiene mucho que hacer ya en materia cultural", y considera que en ellas deben centrarse las administraciones públicas. Eso sí, ha querido dejar claro que el Consistorio "no se opone" a la llegada de esta exposición, si bien "ahora mismo no puede colaborar económicamente ni con inmuebles porque, además, no los tenemos". Guarido zanjaba las dudas con un mensaje: "A corto plazo, no".

