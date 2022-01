Zamora dice "no" a contar con una exposición permanente de Miró o Picasso en la ciudad

Parte de la colección privada de arte del publicista Luis Bassat no tendrá una exposición permanente en Zamora, al menos, de momento. Así lo ha desvelado la plataforma empresarial por el desarrollo Zamora 10, tras celebrar su Consejo General, al que pertenecen el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Zamora, además de varios agentes empresariales y económicos de la provincia.

El famoso publicista ofrecía públicamente el pasado mes de mayo ceder parte de su colección personal, con obras de Miró, Picasso, Rafols-Casamada, Tàpies o Guinovart, para establecer una exposición permanente en la capital. Una ambiciosa propuesta que traería a la ciudad creaciones de grandísimo valor artístico y con atractivo turístico en sí mismas. Para la llegada de esta colección artística, Bassat planteaba un nuevo museo de arte contemporáneo, ya que su condición era que hubiera "un ligar adecuado" para la exposición de esta colección. Y es que, al plantear la ubicación del Museo Baltasar Lobo en la actual comisaría de la Policía Municipal, el espacio no tendría capacidad para albergar ambas colecciones, que era otra opción a tener en cuenta.

Y han sido precisamente proyectos como el de este museo a Lobo, el Museo de Semana Santa o el posible Museo de los Tapices, en los que Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno ya están invirtiendo económicamente, los que han dejado 'sin opciones' a la propuesta de Bassat. En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo explica que las cuatro administraciones han manifestado que "no hay capacidad de gestión para todo". Pese a que el deseo de Zamora 10 era sacar adelante el ofrecimiento del publicista catalán, y ubicar la colección en otro espacio de la ciudad. Francisco Prieto asegura que, dentro del grupo de trabajo de Zamora 10, se había planteado utilizar el Consejo Consultivo, el edificio modernista de la antigua Caja España en Santa Clara o parte del antiguo Palacio Provincial de la Diputación (que será la nueva oficina de turismo).

Pero las principales administraciones públicas de Zamora prefieren centrarse en los proyectos culturales, artísticos y turísticos que ya están en marcha en la ciudad, y declinan, de momento, el ofrecimiento hecho por Luis Bassat. Cabe recordar que el publicista ya tiene exposiciones de este tipo en otras ciudades españolas "que tienen gran éxito", y por ello, desde Zamora 10 "no hemos tirado la toalla", admite su gerente. De hecho, la decisión aún no se ha comunicado oficialmente a Luis Bassat, con la idea de encontrar otra solución para traer su colección artística a Zamora. Si bien, Prieto Toranzo no se aventura a desvelar una fórmula para tal fin.

Por Zamora "ve incomprensible" la decisión

El número uno a las Cortes de la formación zamoranista, Ángel Macías lamenta la decisión de las administraciones públicas de declinar la oferta del publicista catalán. "

La ignorancia y falta de miras de nuestros políticos locales y provinciales no puede seguir suponiendo un lastre para una de las provincias de España con mayor dinámica de hundimiento. “Vincular Zamora con una colección de arte contemporáneo español de tal entidad y con actualización anual de acuerdo con el ofrecimiento efectuado por Bassat aportaría un enorme valor añadido al magnífico catálogo de arquitectura contemporánea de la ciudad e incluso -teniendo en cuenta que parte de la colección es de pintores catalanes-, al modernismo catalán de algunos de los edificios más emblemáticos del centro de Zamora", ha manifestado Macías.

El preidente de Por Zamora considera que la llegada de esta exposición también permitiríaponer en valor la obra de la lista de pintores y escultores zamoranos si ambas colecciones (la local y la de Bassat) se integraran en torno a un proyecto de arte contemporáneo "con el culmen en torno a la figura y obra de Baltasar Lobo, el otro gran legado, junto al de León Felipe que Zamora está desaprovechando incomprensiblemente salvo que lo miremos desde la óptica de la ignorancia más atrevida y el pensamiento retrógrado y paleto que parece domina en la actuación de nuestros dirigentes locales y provinciales".

Sigue los temas que te interesan