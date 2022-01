La Diputación de Zamora presenta "los mejores presupuestos de la historia" con 75,4 millones de euros

El equipo de gobierno de la Diputación de Zamora presenta para 2022 un presupuesto de 75.440.997 euros. Diez millones más que en el ejercicio pasado y con un gasto de 75.413.361 euros, menor que los ingresos y, por tanto, aprobaremos con un superávit de 27.000 euros. El presidente y vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Requejo y José María Barrios, han presentado en conjunto este presupuesto de cara a este año que entra, las cuales califican de "equilibrado, sensato y realista". De hecho, Requejo lo ha calificado como "los mejores presupuestos de la Diputación".

Requejo ha remarcado que se trata de una cuenta general que es reflejo la filosofía política de este equipo de gobierno a lo largo de este mandato: "gestionar con eficacia, invertir para mejorar, y responsabilidad en el control del dinero público, que es el dinero de todos los ciudadanos de nuestra provincia". El equipo de gobierno considera que "el rigor en el gasto y el control de los recursos" ha conseguido que estas cuentas mantengan la cobertura de los servicios sociales que presta la Diputación, "al tiempo que nos permitirá continuar con el gran esfuerzo inversor que venimos realizando desde el inicio del mandato".

Por su parte, José María Barrios ha indicado sobre estos presupuestos que "están hecho con el conocimiento exhaustivo de la provincia por el constante contacto con sus alcaldes, que son quienes nos trasladan las necesidades de los vecinos". El vicepresidente primero ha definido a la Diputación como "el ayuntamiento de los ayuntamientos de Zamora". La tercera cuenta general en este pacto entre PP y Cs que, para Barrios, tiene como objetivo "mejorar la vida de los habitantes de la provincia", y que están centrados en "afrontar el reto demográfico" apostando por las infraestructuras. Y ha advertido a la oposición que, "vamos a seguir en la misma línea", para estos y los presupuestos venideros.

El presidente de la Diputación ha presentado este presupuesto para 2022 como la idea para dar un impulso en materia de desarrollo económico y de gestión de fondos europeos, "siempre dentro de la cooperación provincial que se viene prestando a nuestros municipios". Requejo explica que el equipo de gobierno busca promover la eficiencia económica e "invertir mejor con los mismos recursos". y, dentro de esta política se enmarcan "proyectos novedosos" como la I Feria Mundial del Queso, que impulsa la Diputación, y que contará para su desarrollo con 550.000 euros con cargo a los presupuestos de esta institución provincial. Requejo también ha destacado el millón de euros destinado al Polígono Puerta Noroeste de Benavente y 1,4 para el Polígono de San Cristóbal.

Cajeros automáticos en los pueblos de Zamora

Uno de los puntos más novedosos de este presupuesto es la inversión de 150.000 euros para instalar cajeros automáticos en los edificios municipales de los pueblos de Zamora que no cuenten con entidad bancaria física, a través de convenios con los mismos. En una iniciativa que se encuadra dentro de objetivo "en la lucha contra la despoblación, y paliar la tendencia negativa en cuanto a oportunidades empresariales y laborales".

Además, la Diputación invertirá casi 900.000 euros para el nuevo Museo de Semana Santa de Zamora y su provincia; un área específica de emprendimiento y fondos europeos para conseguir que la provincia reciba la mayor financiación posible de los fondos Next Generation que ha lanzado la Unión Europea; o un incremento hasta los 300.000 euros el apoyo a los consejos reguladores de las denominaciones de origen, marcas de garantía y calidad, y sellos oficiales reconocidos a productos de la provincia.

También se aumenta en 30.000 euros hasta los 100.000 euros, la partida destinada a la federación de Grupos de Acción Local para la realización de la Feria Raíces en Madrid y la puesta en marcha el Proyecto Arraigo para atraer familias al medio rural; y la inversión de medio millón de euros para la creación e innovación de microempresas; 40.000 euros en una colaboración con CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio Zamora para la elaboración de un plan de atracción de inversores en nuestra provincia denominado Zamora destino vital; y habrá 150.000 euros de inversión para la restauración del Castillo de Castrotorafe, y 200.000 euros para llevar a cabo acciones de Promoción de la Industria Agroalimentaria.

Agua potable para todos los pueblos de Zamora

En los presupuestos para 2022 se incluye un plan de actuación sobre depuración con el objetivo de conseguir que llegue agua potable a todos los municipios de la provincia, "desde el más grande hasta el más pequeño", remarcaba Requejo. Además, el equipo de gobierno ha creado dos ayudas de 30.000 euros y 50.000 euros que irán destinadas al alquiler y la compra de viviendas en entornos rurales, respectivamente.

En el ámbito deportivo y como novedad también les anuncio la creación de un equipo de ciclismo de la Diputación de Zamora y de la inclusión de una partida que nos permitirá albergar una etapa de la vuelta ciclista Castilla y León. Además, se destinarán 60.000 euros para nuevas instalaciones deportivas en el Tránsito.

Dentro de los Órganos de Gobierno, Requejo aseguraba que "seguimos comprometidos con la regeneración política", manteniendo la reducción de 30.000 euros para los cargos electivos. Como novedad dentro del área de informática se encuentra la inclusión de una ayuda de 125.000 euros para los municipios que necesiten renovar sus equipos informáticos. Mientras que el Área de Asistencia Municipios se compromete una partida presupuestaria de 600.000 euros para dar cobertura en materia de Internet, al igual que se hizo en 2021 "y pese a no ser competencia de esta administración", apuntaba. También se realizará un convenio de 52.000 euros con la Junta de Castilla y León, por el cual se da continuidad al programa Rehabitare; y 75.000 euros para la redacción de normas urbanísticas en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Área de Mantenimiento y Patrimonio

La Diputación invertirá 333.695 euros para la adecuación del recinto del Tránsito, promoviendo un Centro Multifuncional; una ayuda de concurrencia competitiva para las entidades locales que necesitan renovar mobiliario de oficina en sus consistorios por un montante de 125.000 euros; y una partida de 250.000 euros para la adquisición de bienes muebles para equiparar el futuro Parque Tecnológico, "cuyas obras empezarán en pocas semanas".

Y como novedad, se da luz verde a la redacción del proyecto de rehabilitación del Castillo de Castrotorafe para comenzar a trabajar en la restauración de este monumento provincial; y otra partida de 60.000 euros para inversión en instalaciones deportivas en el recinto del Tránsito. Por lo que Patrimonio presenta una subida del 34% respecto al año 2021.

Área de Salud y Bienestar Social

Las partidas destinadas a esta área, son, según el presidente de la Diputación, "de las más importantes" de la institución provincial, y están destinadas "a seguir mejorando la cobertura de las necesidades de los habitantes de la provincia que, como sabemos, presentan cada día un mayor envejecimiento y, por tanto, mayor dependencia". El presupuesto, junto con la residencia de ancianos Virgen del Canto supone un total de 11,6 millones de euros, e incluyen el fomento de la natalidad a través del programa de ayudas por nacimiento o adopción de niños, dotado de 300.000 euros, una cifra que supone el triple de la que había a principio de este mandato, en el año 2019. El contrato de Asistencia a Domicilio que asciende para 2022 a la cantidad de 7,2 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año 2021 de 385.000 euros. Y financiarán una tercera fase del plan ‘Zamora Provincia Cardioprotegida’ y llevado a cabo por Cruz Roja Española, con un importe de 100.000 euros.

Por otro lado, el Centro Provincial de Día de Personas con Autismo recibirá una dotación de 100.000 euros destinados a la segunda fase del equipamiento de estas instalaciones. Y ayudarán a la Fundación Personas en la adquisición de un vehículo adaptado con 30.000 euros; y presupuestarán un millón y medio destinado a cubrir Lass estancias en centros especializados de las personas con problemas mentales.

Además, mantenemos las subvenciones a asociaciones o colectivos que realizan un papel fundamental en nuestra sociedad como Cáritas, AZAYCA, AECC, Banco de Alimentos, Asociaciones contra la violencia, etc.… donde este año se añaden las ayudas para la asociación de la Dislexia y la asociación toresana contra el cáncer.

Área de Cultura, Educación y Deporte

La Diputación continuará con la apuesta del año 2021 respecto a los colegios de la provincia, incorporando 300.000 euros a obras destinados en estos centros; y revalidarán su compromiso con el nuevo museo de Semana Santa de la provincia de Zamora, para el que destinan 894.076 euros, "con la intención de que puedan iniciarse los trabajos en el año 2022".

También se realizará una colaboración con la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) para la realización de exposiciones "de gran calidad" como ‘La Divina Comedia’ de Dante con obras de Salvador Dalí y otras de artistas zamoranos reconocidos. Igualmente se aumenta el apoyo a los clubes y actos deportivos de la provincia con un incremento para esta partida de 340.000 euros; con la creación de la Escuela Rural de Baloncesto y la Escuela Rural de Balonmano en la provincia. Por otro lado, la carrera Ultra Sanabria tendrá 20.000 euros más para consignar un total de 120.000 euros para su celebración. Todo ello supone 1.190.000 euros (160.000 euros más que en 2021) para apoyar el deporte base en la provincia.

Y finalmente, tras apostar por la remodelación de la Casa de Zamora en Madrid, que ya es una realidad desde el pasado mes de octubre, este presupuesto tendrá una partida económica para la profesionalización de su gestión.

Área de Agricultura y Ganadería

En el año 2022, el área dedicada al desarrollo agrario y ganadero experimentará una subida de 1.180.600 euros, con un total de 2,6 millones de euros. Dentro de esta partida se seguirá apostando por el potencial micológico de la provincia con 35.000 euros en el proyecto Micocyl, se mantiene la partida de los 30.000 euros para el desarrollo de la apicultura y continuamos apostando por la Castañicultura, a la que destinados 66.000 euros.

Por otro lado, habrá también 85.000 euros para el contrato de recogida de perros abandonados en la provincia; y 497.500 euros en transferencias para el apoyo de mejora genética de vacuno a proyectos de mantenimiento de razas autóctonas y asociaciones dedicadas al impulso de nuestra ganadería y agricultura como ASSEF, ANCA y ANCHE, a las que incrementamos en 2.000 euros cada una.

Pero como novedades este año se incluyen una colaboración con OVIGEN para la redacción de un proyecto valorado en 40.000 euros aproximadamente, con el objetivo de que Zamora opte a albergar el centro de innovación del ovino de Castilla y León; y ayudas a los toros de lidia por 35.000 euros, cuyos ganaderos nos trasladaron la dura temporada que están sufriendo con los efectos de la COVID-19, y cuyo sector es generador de riqueza y creador de empleo.

Con respecto a las ferias, Requejo ha destacado que se tratan de "un escaparate de las fortalezas de nuestra provincia, por esta razón hemos dado un gran impulso a este sector", con las citas de:

- Fromago, un proyecto integrador de carácter transversal que situará a Zamora como espacio de referencia del queso y del sector ovino, a nivel nacional e internacional. Una iniciativa que aparecerá reflejada en los Presupuestos con 550.000 euros de inversión.

- Para la Feria de la Miel organizada por Apis Duri se destinarán 60.000 euros.

- La Feria Ovinova contará con 70.000 euros y Ecocultura con 150.000 euros.

Mantenemos las ayudas a la creación de cooperativas en la provincia de Zamora con 50.000 euros.

Además, pasará a depender del Área de Agricultura y Ganadería el apoyo a los pequeños productores de Zamora representados por la Asociación PINZA, que contarán con una dotación de 80.000 euros y la puesta a disposición de la marca creada Exquisiteza. También dependerá de esta área los Consejos Reguladores de la provincia, un ámbito para el que se ha dispuesto este año la cantidad de 300.000 euros (60.000 más que el año pasado).

Área de Desarrollo Económico y Emprendimiento

Este equipo de gobierno asegura tener "una apuesta clara por mejorar" la situación empresarial y emprendedora de la provincia. Un respaldo que "se ve reflejado" en el incremento para el 2022, de 2.6 millones de euros, elevando la cuantía total para el desarrollo económico de la provincia a 8,5 millones de euros.

En este capítulo Requejo también destacaba la subida a las ayudas a microempresas hasta situarlas en los 500.000 euros. A principios de 2020 la partida llegó a 200.000 euros y en el ejercicio de 2021, se situó en los 300.000 euros. En el 2019 se encontraban en 100.000 euros. "Creo que las cifras hablan por sí solas", apuntaba.

Además, se aumentará en 30.000 euros hasta los 100.000 euros destinados a la federación de Grupos de Acción Local para la realización de la Feria Raíces en Madrid; y se pondrá en marcha el Proyecto Arraigo para atraer familias al medio rural con 36.300 euros. Como novedad también se creará el premio al Municipio Emprendedor con 15.000 euros; cuyo objetivo es incentivar a los municipios a que alcancen méritos relacionados con la promoción turística, actuaciones que destaquen por el respeto, conservación y mejora del entorno rural o el incremento y mejora del tejido empresarial y las iniciativas para la creación de empleo.



Los programas DIPNAMIZA continúan en las cuentas generales de cara a 2022, financiados conjuntamente con la Junta de Castilla y León para contratación de parados en los municipios de la provincia con dos millones de euros.

Emprendimiento y Fondos Europeos

La Diputación ha puesto en marcha la creación de un Servicio de Emprendimiento, financiación europea, reto demográfico y digitalización. Requejo defendía la importancia de esta estructura de trabajo "operativa y eficaz que esté preparada para la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea". Este servicio tendrá entidad propia y sus funciones serán la coordinación y promoción de las iniciativas provinciales relacionados con el emprendimiento, la Silver Economy, la despoblación y la financiación europea.

Turismo y ferias

El presupuesto para 2022 dobla la asignación al Patronato de Turismo; e Ifeza verá incrementadas sus funciones al desarrollar también labores de gestión sobre el vivero de empresas y atracción de inversores en nuestros polígonos o suelos industriales.

Remanentes e infraestructuras

En el último ejercicio se han consignado hasta 33 millones de euros del superávit destinados a infraestructuras, pavimentación, alumbrado, saneamiento o depósitos de agua.

Respecto a los planes provinciales, la Diputación vuelve a apostar por la libre concurrencia, manteniendo la eliminación de subvenciones directas en obras, para hacer un reparto con criterios objetivos e igualitarios entre todos los pueblos. El montante de los planes ascenderá a ocho millones de euros, incrementándose en dos millones respecto al pasado año. De esto destaca la nueva concesión del contrato de conservación y mantenimiento de nuestras carreteras con una inversión de 4 millones de euros.

Además, se mantienen, junto a la Guardia Civil y Policía Nacional, el arreglo y conservación de los cuarteles de nuestra provincia con 50.000 euros y 10.000, respectivamente, presupuestados para el año 2022. Y también destinarán 150.000 euros para la instalación de la Oficina de Turismo de Zamora en el Antiguo Palacio de la Diputación, donde colaboraremos con el Ayuntamiento de la capital para albergar conjuntamente ese punto turístico.

Sobre las obras en carreteras, José María Barrios ha remarcado que el objetivo del equipo de gobierno es terminar su mandato "con las carreteras provinciales en el mejor estado posible". Es más, ha anunciado que se intentará que "no quede una sola carretera con los antiguos riegos asfálticos", sino con el nuevo aglomerado. Además, se apostará por mejorar la señalización vial para que "dé seguridad a los conductores"; se implantarán barreras de seguridad para los motoristas; se construirá un nuevo puente en la carretera de La Hiniesta, que salve las dos curvas de 45 grados; y se trabajará por "casi hacer nuevo" el puente de Santa Marta y Pobladura.

Criticas de la oposición

Sobre las aportaciones y críticas de este presupuesto por parte del resto de formaciones políticas en el pleno provincial, Requejo ha remarcado que "solo el PSOE" ha presentado propuestas, si bien, estas se han enumerado "sin cuantificar". No obstante, el presidente de la Diputación aseguraba que se valorarán en el pleno; y ha alejado los colores políticos de las partidas para los presupuestos, indicando que "tanto el polígono de Benavente como de San Cristóbal de Entreviñas son gobernados por ayuntamientos socialistas y no nos importa". Por ello ha pedido a la oposición que "no vote con las tripas sino con la cabeza y tengan altura de miras".

Para terminar, José María Barrios recordaba a la oposición que el equipo de gobierno "se presentó con una hoja de ruta y unos programas concretos", y si bien, se ha mostrado abierto a tener en cuenta algunas de las propuestas de la oposición, aseguró que "lo que no entienden es que no pueden pretender que gobernemos nosotros con su ideología".

