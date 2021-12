Zamora suministrará agua potable a ocho municipios del alfoz con problemas de abastecimiento

Los municipios de Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Morales del Vino, Roales, Valcabado, La Hiniesta y el Perdigón verán solucionados en un futuro próximo sus problemas de disponibilidad y potabilidad de las aguas de consumo humano, gracias la conexión con la red de abastecimiento del Ayuntamiento de Zamora, que les garantizará el suministro desde la estación potabilizadora de la capital. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández, han informado hoy sobre el convenio de cooperación por el que se regula y garantiza este suministro, que se presenta mañana a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su aprobación por el pleno municipal la próxima semana, y que deberá ser ratificado igualmente por los plenos corporativos de los ocho ayuntamientos beneficiarios.

Las instalaciones de la potabilizadora de Zamora tienen una capacidad de tratamiento anual de 6.811.776 metros cúbicos de agua mientras que el consumo de la ciudad se sitúa actualmente en unos 3,5 millones de metros cúbicos, por lo que existe una sobrecapacidad suficiente para asumir los 4.040 metros cúbicos diarios que, como máximo se suministraría a los pueblos del Alfoz, lo que elevará el tratamiento de la potabilizadora a 4.889.978 metros cúbicos anuales; todavía casi dos millones de metros cúbicos menos de la capacidad de la potabilizadora. El convenio tendrá una duración inicial de 25 años y el coste estimado se sitúa en 2.200.000 euros, que serán asumidos por los municipios receptores del agua, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. La composición económica de este acuerdo conlleva dos conceptos diferenciados. Por una parte, las obras de conexión a las instalaciones de la red de abastecimiento de Zamora y su conducción hasta los depósitos de cada municipio cesionario; y por otra, el resarcimiento económico al Ayuntamiento de Zamora por el caudal de agua potable suministrado. En este sentido, el concejal de Medio Ambiente aseguró que el Ayuntamiento de Zamora no será responsable del pago de partida o coste alguno derivado de este convenio y que las condiciones de ejecución de las instalaciones para la cesión de caudal no modificarán el normal servicio, presiones, ni suministro de la red de Zamora, "estableciendo el Ayuntamiento de Zamora la preferencia sobre su uso en el caso de que no fuera posible por el motivo que sea satisfacer sendas demandas".

A partir de la ratificación del convenio los municipios afectados deberán sus ordenanzas a los precios reales de coste del servicio y realizar las modificaciones en las mismas que incentiven el ahorro de agua, de manera similar a las que figuran en las ordenanzas de Zamora; y establecerse en régimen de mancomunidad al objeto de regularizar ante el Organismo de Cuenca la autorización de concesión de aguas. Por ello los ayuntamientos de Morales, Roales, La Hiniesta y el Perdigón deberán integrarse en la actual mancomunidad urbana de Zamora y su Alfoz.

Tal como manifestó el alcalde, se trata de un "acto de solidaridad" con los municipios vecinos, que tienen un problema de abastecimiento de agua potable derivado de la presencia de contaminantes como el arsénico, nitratos y fluoruros en las aguas subterráneas que hacen que durante gran parte del año no tengan capacidad de suministro de agua de consumo sanitariamente apta para toda su demanda. Romualdo Fernández aseguró en este sentido, que el Ayuntamiento de Zamora es sensible y conoce esta situación y aunque no es su competencia, "por solidaridad y responsabilidad social, se presta a colaborar en la solución de este problema sanitario de primer orden poniendo a disposición de los municipios del alfoz afectados por este problema el agua potable necesaria, ya tratada y con la misma calidad que la del resto de la ciudad. Este principio de solidaridad se sustenta también en la certeza de que "para que Zamora mejore es necesario que a nuestros vecinos más próximos también les vaya bien".

