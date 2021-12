El PSOE denuncia un trato de favor del PP con el club de golf de El Maderal

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Maderal, Juan Luis Martín Lucas, ha hecho pública la denuncia que viene realizando desde que tomó posesión como Concejal sobre el continuo trato de favor que el Ayuntamiento tiene con el club de golf de El Maderal.

Señala Martín Lucas que "obviando las actuaciones de anteriores equipos de Gobierno, que también han sido numerosas, este concejal viene denunciando que no contentos con realizar un pozo de sondeo a cargo del Ayuntamiento de El Maderal para uso exclusivo de dicho club, también ignoran la petición que ha realizado hace más de dos años de que se imponga el IBI a la casa club, toda vez que dicho edificio tiene un contrato para uso privado del club".

Añade el concejal del PSOE de El Maderal que "además de haberles hecho un contrato de alquiler irrisorio de 600€ anuales, en el pasado pleno se ha aprobado una prórroga de otros 2 años, sin dar la posibilidad de que nadie pueda realizar una oferta para hacer uso de él".

"Y ya la mayor tropelía que pretende hacer el equipo de Gobierno con dicho edificio –denuncia Juan Luis Martín Lucas- es pasarlo de bien comunal a bien privativo, con lo cual privaran a todos los vecinos de los derechos que tienen sobre el mismo, y así tener el Ayuntamiento todo el poder de gestión y alquilarlo, venderlo o regalarlo a quien desee sin que los vecinos puedan hacer absolutamente nada".

Relata el edil socialista de El Maderal que "caso aparte son los terrenos aledaños a la casa del golf, el ayuntamiento ha aprobado también en el pasado pleno suscribir un convenio de colaboración con el club de golf para que tengan el uso exclusivo de dichos terrenos, y que los vecinos del municipio no puedan tener acceso a los mismos, como hacia hasta ahora, y todo esto por la ingente cantidad de 200€ anuales. Y más grave es aún que algún miembro del equipo de gobierno se atreva a decir que no solo no habría que cobrarles, sino que habría que darles una subvención".

Juan Luis Martín Lucas subraya que "no entiende esta forma de actuar del equipo de Gobierno si no es para contrarrestar las mociones que ha presentado y que han sido aprobadas, tales como la realización del paseo en el paraje del prado, la desafectación de las escuelas para uso cultural (a pesar de las discrepancias de algún miembro del equipo de gobierno) y el asfaltado de calles".

El Portavoz Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de El Maderal añade que "más le valdría al alcalde que en vez de mirar tanto hacia el campo de golf, mirase porque sus vecinos tuvieran unas telecomunicaciones dignas, no que el municipio lleva desde el mes de junio con continuos fallos de cobertura, en el que a veces no da ni para llamadas a urgencias".

Y concluye Juan Luis Martín Lucas afirmando: "Y más valdría también que le diera una explicación a los vecinos de por qué no está aún la fibra óptica en el municipio, cuando en los pueblos de alrededor ya la tienen y eso que eran de unos planes posteriores al que le correspondía a El Maderal".

Sigue los temas que te interesan