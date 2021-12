Tomás del Bien abre sus recuerdos e ilusión recuperando su colección fotográfica para los toresanos

El alcalde Toro, Tomás del Bien, muestra su faceta menos conocida con una exposición fotográfica, en el bar Latinta de la localidad, desde hoy. El propio Tomás del Bien explica que se trata de un trabajo que ya tuvo expuesto en el año 2010 y que ahora quiere recuperar para "que podáis verlas, con toda la humildad de un joven que cada vez que apretaba el botón viajaba en su interior".

La historia de estas fotos pasa por la juventud del alcalde toresano, que el cual narra que "cuando era más joven, los que me conocéis, sabéis que me pasaba el día pegado a una cámara de fotos. Por supuesto, nada profesional, era solo una afición en la que encontraba refugio. De repente mi amigo Guille me animó a imprimir y enseñar, el maestro José Zamorano Martín me ayudó a que quedaran perfectas y la ilusión hizo lo demás".



Para Tomás del Bien estas fotos "me traen el aire de esos años, de juventud, de alegria, se compañía, de soledad, de ruptura, de búsqueda… y estuvieron expuestas en Madrid, en Córdoba, en Francia… y por supuesto en la Casa de la Cultura de Toro".

