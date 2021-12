La Guardia Civil auxilia a 200 personas atrapadas durante tres horas en el túnel del Padornelo

A pesar de la incesante labor de las personas encargadas del mantenimiento de las carreteras zamoranas durante el pasado puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, en la tarde del día 8, debido al descenso brusco de la temperatura, a la altura del kilómetro 98 de la autovía A-52 sentido Benavente (coincidente con la salida del túnel del Padornelo), se formó una placa de hielo que provocó que el conductor de un camión de gran tonelaje perdiera el control del vehículo, cruzándose el semirremolque que arrastraba en la calzada haciendo la “tijera” y cortando totalmente el tránsito del resto de vehículos que circulaban por la autovía.

Este incidente provocó que los vehículos que circulaban tras el camión tuvieran que frenar de manera brusca y repentina no pudiendo evitar una colisión en cadena, donde se vieron afectados once turismos en los cuales viajaban 35 personas, resultando seis de ellas heridas leves, además del atasco provocado por el acúmulo de vehículos no accidentados que circulaban por esa vía.

De manera inmediata se personaron en el lugar del accidente cuatro dotaciones de la Guardia Civil pertenecientes a la Agrupación de Tráfico que se encontraban en la zona, procediendo a asegurar el lugar, desviando el tráfico en el km 103 hacia la N-525, auxiliando a los accidentados, trasladando a algunos de ellos hasta la localidad de Requejo de Sanabria, próxima al lugar del suceso, y atendiendo a otras 200 personas que quedaron atrapadas en el interior del túnel. La reapertura de esta vía de comunicación se alargó a cerca de 3 horas.

Cabe destacar que, durante el pasado miércoles, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, activó la Fase de Alerta de acuerdo con la previsión meteorológica prevista para este fin de semana, “Protocolo de coordinación de actuaciones de los órganos de la Administración General de Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras de Estado en la Comunidad de Castilla y León”.

