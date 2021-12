Un pueblo de Zamora celebrará un referéndum para cambiar el nombre franquista de una calle

Santa María de la Vega organizará un referéndum para que los vecinos puedan votar el cambio de nombre de la avenida general Primo de Rivera de la localidad. Todo instancias de Compromís en el Senado, y de un escrito que el propio senador de la formación había remitido a la alcaldesa del municipio, María Josefa Fuente, donde le solicitaba información acerca del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Así, el Ayuntamiento de Santa María de la Vega ha acordado en un pleno ordinario organizar un referéndum en la localidad para cambiar el nombre por el que quiera la mayoría de los vecinos empadronados en la localidad, ya que los concejales no se habían puesto de acuerdo en el cambio de nomenclatura de esta vía.

La campaña, iniciada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha conseguido que las autoridades "se arremanguen a la hora de eliminar de una vez, tras más de 40 años de democracia e incumplimiento de la ley", cientos de espacios dedicados a la gloria del caudillo, Primo de Rivera, Francisco Franco, héroes, mártires, sanguinarios militares y rémoras de quienes se sublevaron, lo que llevó a una Guerra, represión y larga dictadura.



"Además, ha servido para poner blanco sobre negro en numerosas poblaciones y pedanías y, si bien en la mayoría de casos las autoridades han admitido la dejación voluntaria o no en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y los han rebautizado en la cifra de más de 3.000 de las calles y plazas, también es cierto que han quedado tristemente retratadas algunas autoridades de otros ayuntamientos del Estado y el propio Gobierno", ha indicado Mulet, promotor de la iniciativa.



La coalición obtuvo una relación del Instituto Nacional de Estadística de las calles, plazas o viales de municipios españoles que mantienen nomenclaturas como las de Onésimo Redondo, Ruiz de Alda, Calvo Sotelo, Queipo de Llano, General Mola, General Sanjurjo, General Yagüe, Millán-Astray, José Antonio Primo de Rivera, 18 de Julio o del generalísimo. "Lamentamos que el Gobierno no tome parte de una forma activa en el cumplimiento de la ley vigente y no comience a sancionar su inobservancia", ha añadido.



La coalición envió también cartas a los obispos españoles y al propio papa para que se implique en la eliminación del franquismo de las iglesias. También reclamó la retirada del busto del exministro franquista Manuel Fraga del Senado y el cuadro a Martín Villa. Mulet ha concluido que "es triste que haya tenido que ser una formación pequeña con pocos recursos como Compromís quien haya propiciado una campaña tan sencilla como efectiva y que quienes han gobernado en los últimos años desde las instituciones de todo un Estado no hayan movido un solo dedo para devolver los nombres populares a muchas plazas o para dotar de nombres dignos, igualitarios y democráticos lo que antes era de una ignominia evidente e ilegal".



Compromís en el Senado ha georreferenciado estos casos en un mapa consultable desde la propia página web en el que se muestran por los colores del semáforo los municipios que no quieren cumplir la ley, los que están en ello y quienes lo han hecho ya con enlace a los documentos enviados. Algunos municipios habían cambiado ya el nombre de estas calles, pero no lo habían comunicado al Instituto Nacional de Estadística, motivo por el cual seguían apareciendo en las bases de datos.

Sigue los temas que te interesan