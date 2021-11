La piloto zamorana Sara García gana el Campeonato de España de Rally TT en categoría femenina

Tras disputarse este fin de semana la Baja TransAndalusía, última prueba del Campeonato de España de Rally TT, los pilotos del equipo Pont Grup Yamaha se hacen con la victoria del Campeonato de España de Rally TT, Javier Vega en categoría absoluta y Sara García en categoría femenina.

"Me ha costado mucho defender esta primera posición debido a un fallo en el roadbook en la primera etapa ya que iba abriendo pista y me hizo perder muchísimo tiempo; me alcanzaron otras seis motos y en la segunda etapa tuve que adelantar", explicaba Vega.

"Me gustaría agradecer a los sponsor que hacen posible que podamos enfrentarnos a estos retos y superarnos a nosotros mismos", comentaba García. A ambos pilotos les queda poco más de un mes para embarcarse en la nueva edición del Dakar Rally, por lo que estas medallas de oro suponen un extra de motivación para afrontar el reto.

