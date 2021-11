El Vino de Toro Caja Rural se luce el en Campeonato de España de Campo a través

Si hay alguna fecha en el calendario en mayúsculas, para el Vino de Toro Caja Rural, esa es la fecha del Campeonato de España de Campo a través por clubes. Campeonato que ha dado inmensas alegrías al club toresano a lo largo de su larga trayectoria.

En esta ocasión se desplazaba hasta tierras andaluzas, sevillanas concretamente, en las mismísimas ruinas romanas de Itálica, lugar memorable para poder disfrutar de un Campeonato de esta envergadura, y en esta ocasión no defraudó ni el Campeonato, pues contó con todas primeras figuras del campo a través español y todos los clubes de primerísima fila, ni el Vino de Toro Caja Rural, que desplazó a tres equipos, sub 16, Sub 18, y Senior, los tres cumplieron los pronósticos que desde el club habían pronosticado, pues en esta ocasión sería más difícil poder repetir los mismos puestos del año pasado, debido a la gran participación de calidad que en esta ocasión hubo.

Así el equipo senior lograría clasificarse entre los 15 mejores clubes de España, logrando el 13º puesto, después de que sus 6 integrantes que disputaron la carrera senior sobre 10100 metros lograran fajarse con toda la elite del fondo y del campo a través español, así Rubén Sánchez Domínguez lograba la 58ª posición en una gran carrera del fondista del Vino de Toro Caja Rural, Ignacio García Ramon también remataba un buen Campeonato de España y entraba en el puesto 81, Juan José Buena López lo haría algunos puestos después, 89º dejando patente su esfuerzo por dar lo mejor de sí, Alberto Domínguez García, quedaba algo más rezagado, entraba por línea de meta en el puesto 113º, siendo el 4 º corredor del Vino de Toro Caja Rural, que cerraba el equipo para la suma de los 4 primeros de cara a la clasificación por equipos, dándole el 13º puesto antes mencionado, Jesús Galacha Sánchez y Alberto Marcos Drags, había perdido contaCampeonato con sus compañeros y les tocará remontar, entraban por línea de meta, en los puestos 136º y 155 respectivamente, dando por descontado que el Vino de Toro Caja Rural tiene un buen bloque de fondistas que dan lo mejor de sí defendiendo los colores del Vino de Toro Caja Rural.

El equipo que se alzaría con la viCampeonatoria sería el todopoderoso Playas de Castellón, seguido por el no menos poderoso Atl Bikila, siendo 3º el Atlético Numantino.

El equipo Sub 18 también realizaría un buen Campeonato de España de clubes logrando entrar entre los 15 mejores de España, logrando una merecidísima 14º posición, con Javier Montero Castillejo como estandarte del equipo, siendo una vez más el mejor corredor del equipo después de realizar una gran carrera, entrando por línea de meta en el puesto 13º, después de estar en los primeros 1000 metros entre el grupo de cabeza, para perder algo de comba en la mitad de los 4060 metros que los jóvenes fondistas tenían que correr, para luego recuperar varios puestos, que le otorgarán ese puesto destacado, Álvaro Jaén Martínez seria el 2º corredor del Vino de Toro Caja Rural que puntuará para el equipo, entrando en el puesto 74, en una carrera realizada de menos más, David López Pardo entraba en el puesto 86º dando un buen rendimiento, lo mismo que el fondista del club filial Atlético Benavente, Samuel Álvarez El Hassany, que entraba en el puesto 201, aunque se le haría algo largo el final de la carrera, este corredor cerraría los cuatro corredores que puntuaban, ya en el puesto 278 entraba Carlos de la Nava Prieto, que al igual que a su compañero se le hizo eterno el final.

El club vencedor sería Alcampo Scorpio (Zaragoza) 2º sería el también club de Zaragoza, Zenit Twinner y 3º el malagueño Trops Cuevas de Nerja.

Las expectativas con el equipo Sub16 eran mínimas, sabíamos que el equipo era joven atléticamente hablando y que con estar en la línea de salida era más que suficiente, y el equipo rayó a buen nivel personal con lo que no se les puede pedir más, Lograban entran en el puesto 38º, con Oscar Mendoza Rodríguez entrando en el puesto 24º, realizando una gran carrera y dándolo todo en pro de un mejor puesto, Carlos Charro Rdgz, corredor del filial, Atlético Benavente, era el siguiente corredor en entrar por la línea de meta, en el puesto 209º, J. Manuel López Almellones era 220º, Mario alcalde gallego lo hacía en el 227º y Oscar García Benedit entraba en el puesto 331º..El F.C. Barcelona se alzaría con la biCampeonatoria, seguido por la Esc. de Atlético de Plasencia y por Txindoki Atlético Como 2º y 3º respectivamente.

