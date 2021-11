Las mujeres de Zamora volverán a la calle para protestar contra la violencia machista

La Coordinadora Feminista de Zamora convoca la concentración del 25 de noviembre en la con motivo del día onternacional contra la violencia de género. El evento tendrá lugar este jueves a las 20.30 horas en la Plaza Mayor de Zamora.

La organización justifica la convocatoria por la violencia que "seguimos sufriendo las mujeres no sólo por parte de parejas y ex parejas, si no por el hecho de serlo". El acto recordará a las víctimas y "que cada una de ellas tuvo un asesino", cuya trsite cuenta alcanza ya las 70 mujeres asesinadas en España en lo que va de año, según fuentes de feminicidio.net

Sigue los temas que te interesan