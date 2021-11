Alerta roja en la cesta de la compra: los ganaderos, en extinción por los "ruinosos" precios

Ganaderos de Castilla y León llenan de paja la puerta de Industrias Lactalis en Zamora

Los ganaderos de Castilla y León han tomado la calle esta mañana en Zamora para reivindicar una subida de precios en la compra de su leche, por parte de la industria láctea. La brutal subida de la luz y los combustibles están encareciendo enormemente su producción, mientras las diferentes empresas lácteas "siguen pagando la leche como hace diez años". El sector primario, ese que llena nuestras cestas de la compra, se encuentra en extinción y así lo han manifestado los sindicatos agrarios a las puertas de una de estas poderosas industrias: Lactalis en su sede de Zamora. Una multinacional que, solo en España cuenta con ocho fabricas, y que factura 10.000 millones de euros al año, mientras los ganaderos de Castilla y León "pierden 5.000 euros al mes" por el bajo precio al que se paga su materia prima y los altos costes de su producción.

La cuenta está clara. UPA, COAG y Asaja aseguran que el precio de producción de un litro de leche es de 40 céntimos (comida, electricidad, combustibles y otros costes), mientras que empresas como Lactalis están pagando ese mismo litro de leche a "menos de 34 céntimos, algo ruinoso". Esto significa para los ganaderos un déficit de seis céntimos, que ha terminado por provocar un cierre de granjas masivo, ya que solo en Castilla y León la cifra de ganaderos ha descendido de 1.500 a 850 en seis años, una tendencia que podría afectar gravemente a nuestra cesta de la compra. Las organizaciones agrarias recuerdan que, sin los ganaderos españoles, la industria acabará por adquirir la leche fuera de nuestras fronteras y buena parte del mundo rural "acabará muriendo". Una leche extranjera que esta misma multinacional, también presente en otros países europeos, sí que paga a un mejor precio: entre 38-39 céntimos en países como Italia, Francia o Alemania. Por ello, UPA, COAG y Asaja exigen que la industria láctea se adapte a los costes reales de la producción de leche y aumente "de una vez" el precio por litro a 40 céntimos.

Una lucha que acumula años de "chulería y robos" por parte de la industria, según afirman los sindicatos agrarios, y que ha terminado por "hartar" a los ganaderos castellanos y leoneses. Estos avisan de que, de no conseguir cambios en los precios de la leche, tras la reunión que mañana celebrarán con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la propia industria, "recrudecerán" sus actos reivindicativos, que hoy han llenado literalmente de paja la entrada de la sede de Lactalis en Zamora, además de cortar en varias ocasiones la CL-612 a su paso por la capital zamorana. Cabe recordar que en agosto, estas mismas organizaciones regalaban leche en Valladolid, para concienciar a la población de la importancia de elegir una u otra marca de leche en su cesta de la compra.

Pagar la leche a un euro el litro

Y es que las organizaciones agrarias también piden ayuda a los consumidores. Piden a los españoles que "huyan de las gangas" y compren leche de productores españoles, asegurando su origen. Los ganaderos consideran que el precio "justo" para un litro de leche en el supermercado debe ser siempre superior a un euro, para que la industria lo pague a 40 céntimos al ganadero. Ya que, de otro modo, los ganaderos del país estarán abocados al cierre de sus granjas y el producto español "va a desaparecer". Es el pequeño gesto de "presión social" que los ganaderos imploran al consumidor para "empujar" en esta lucha por conseguir precios "dignos y que permitan vivir" de las explotaciones ganaderas.

De continuar en la tesitura actual, UPA, COAG y Asaja auguran un cierre progresivo de 85 explotaciones ganaderas al año en España, cuando solo en Castilla y León ya no alcanzan el millar. Ganaderos como Pedro Cañado de Villafalé (León), José Antonio de Algadefes de la Vega (León), Ángeles Santos de Fariza (Zamora) o Roberto de San Román (Palencia), tendrán que plantearse otra forma de vida, porque todos coinciden en que "la industria nos está arruinando". De hecho, algunos de ellos manifiestan a las futuras generaciones que "no emprendan" en el campo porque "no tiene futuro".

Para Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, empresas como Lactalis están haciendo "terrorismo rural" y considera que es "una absoluta vergüenza que un litro de agua valga más que un litro de leche" en los supermercados". Las tres organizaciones agrarias coinciden en advertir que la desaparición de los ganaderos solo terminará por provocar "una crisis alimentaria" en toda España y así se lo transmitirán al ministro Planas en su reunión del miércoles.

