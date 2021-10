El PP en Toro denuncia el cierre de la piscina climatizada desde hace siete años

El grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toro denuncian, un año más, “y van siete”, el cierre de la piscina climatizada por parte del equipo de gobierno municipal que encabeza Tomás del Bien.

Desde el cierre de la piscina climatizada en la temporada de 2015, los toresanos que disfrutaban de este espacio de deporte y salud, “no han podido volver a hacerlo, lo que ha supuesto un grave perjuicio y un agravio comparativo con otras localidades similares a Toro o incluso menores, como es el caso de Morales del Vino”, explica la formación popular.

Las razones que ha esgrimido el equipo de Gobierno socialista para este cierre han sido variadas, pero para el PP “la razón de fondo siempre ha sido la rentabilidad económica del servicio”. El portavoz del grupo municipal Alejandro González ha manifestado “que la rentabilidad económica de un servicio prestado por una administración no debe primar a la rentabilidad social, puesto que, si los parámetros económicos son los que priman, en términos de déficit, no sería posible que este Ayuntamiento dispusiera de un teatro, una escuela municipal de música, un pabellón deportivo cubierto, un campo de futbol o una plaza de toros. Es más, ni siquiera las fiestas aguantarían este principio de rentabilidad económica. Desde luego nosotros no nos lo planteamos, pero tampoco para la piscina climatizada, que es un servicio más que se debería poner a disposición de los ciudadanos”. “Como queremos ser una ciudad atractiva para vivir, ante la posible apertura de Monte la Reina, si cerramos servicios públicos como la piscina climatizada. La ciudad debe ofrecer cada día mejores servicios públicos, renovar infraestructuras, y buscar inversiones generadoras de empleo, no sólo programar conciertos que también hay que hacerlo”, detalla el concejal.

En los últimos años el equipo de gobierno ha informado que las instalaciones tienen graves deficiencias, pasando por alto que al finalizar la temporada de 2015 terminaba el periodo de garantía y el equipo técnico y la empresa adjudicataria realizaron una revisión completa de las instalaciones subsanando las pequeñas deficiencias que se encontraron y certificando su óptimo estado. Sin duda tras seis años cerrada sin el mantenimiento adecuado, la instalación se habrá deteriorado y habrá que acometer previsiblemente costosas reparaciones, responsabilidad única y exclusiva del equipo de gobierno.

Declaraciones del PSOE de Toro en el año 2014

“Pedimos que el alcalde de Toro abra la piscina climatizada sin más demora y no ocurra lo que el año anterior…”. “La piscina climatizada debe abrir al día siguiente del cierre de la de verano…”. Estas frases no son nuestras. Pertenecen al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Toro y fueron lanzadas a los medios de comunicación y las redes sociales en septiembre de 2014.

“¿Será por la pasta que cobra la empresa de mantenimiento? ¿No sería más eficiente la gestión directa por parte del ayuntamiento? Demasiadas sombras en este asunto…” “Ya han conseguido ahorrar más de un mes a cuenta de los derechos de los toresanos”. Estas otras frases son del actual alcalde de la ciudad y fueron plasmadas en las redes sociales el 2 y el 9 de octubre de 2014. En la actualidad llevamos seis años completos de ahorrar a cuenta de los derechos de los toresanos, según sus propias palabras.

Por todos estos motivos solicitan al equipo de gobierno que se plantee seriamente y de una vez por todas, la apertura de la piscina climatizada, primando el carácter social frente al económico.

