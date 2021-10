Faramontanos dice no a las macrogranjas

La Plaza Mayor de Faramontanos de Tábara, en Zamora, ha sido testigo de cómo más de 200 vecinos se han manifestado contra la instalación de macrogranjas de ganado porcino, más concretamente tras el proyecto de Pozuelo de Tábara, la reactivación de las obras en la parcela de Faramontanos, tal y como se rezó en el manifiesto de ‘Pueblos Unidos de la Comarca de Tábara’.

“Estamos muy preocupados al ver cómo avanzan los proyectos de las macrogranjas porcinas de Pozuelo y Faramontanos y, tal como habíamos advertido, se están generando los primeros problemas de insalubridad para los vecinos de la comarca”, señalaron.

También subrayaron que el motivo de la concentración es "recordar a las administraciones, empezando por los ayuntamientos y siguiendo por la Junta de Castilla y León, que seguimos oponiéndonos a estos proyectos de granjas industriales y que estamos muy vigilantes para que se cumpla la ley en todo momento”.

En este contexto, apuntaron que "las máquinas han vuelto" a la parcela en la que se prevé construir la macrogranja. "Han vuelto para intentar vaciar la balsa, que contiene miles de litros de agua estancada, y en la que hay juncos y hasta vida animal", denunciaron.

"Y, al igual que el agua mana, se filtrará en su momento toda la porquería que genere la macrogranja, con riesgo para el acuífero del que bebe Santa Eulalia. Estamos muy preocupados por el futuro de la comarca y de todos y de cada uno de sus municipios, porque nuestros mayores miedos se están haciendo realidad. Vamos a quedar cubiertos de mierda", aseguraron.

"Lo intentan pero no lo van a conseguir. No nos van a echar de nuestros pueblos, no nos van a amedrentar. Seguiremos luchando por el futuro del medio rural, por el futuro de la comarca de Tábara", zanjaron desde la asociación.

