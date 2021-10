Los colores del Vino Toro Caja Rural se dejan ver en un fin de semana para enmarcar

Poco a poco la actividad deportiva atlética va retomando su actividad, y van aflorando las carreras federadas y populares. En este fin de semana festivo fueron varios los frentes donde el Vino Toro Caja Rural estuvo presente, con unos resultados más que aceptables, logrando varios pódiums en muchas de las pruebas que se disputaron a lo largo de la geografía castellano y leonesa.

Así los atletas sub 16, Noe Berrmejo y Rubén Revuelta, acudían con la selección de Castilla y León sub 16 al Campeonato de España de Selecciones 16 por federaciones y su papel fue más que digno pues aunque su estado físico no era el mejor lograban un 5º puesto que otorgaban 12 importantes puntos para la selección, que lograba una más que meritoria 4ª posición por autonomías, con 212 puntos, siendo la vencedora Andalucía con 278 puntos. 2ª la Comunidad de Valencia con 275 y 3ª Cataluña con 255 puntos.

Noe Bermejo realizaba un mejor lanzamiento de 13.82 metros, algo lejos de su mejor marca personal y Rubén Revuelta completaba un mejor salto de 6.23, también por debajo de su mejor salto. Ambos atletas del Vino Toro Caja Rural realizaron otros tantos intentos nulos que eran superiores a la marca con la que acabarían el concurso.

En el Campeonato de Castilla y León de la Milla en Ruta celebrado en Ávila, Ángel Luis Canto se proclamaba campeón Master de la milla en una dura pugna con el segundo clasificado, Antonio Amílcar, que no pudo con el fuerte final del mediofondista del Vino Toro Caja Rural.

En la Media Maratón de Cantalejo, el fondista del Vino Toro Caja Rural, David Valentín Aragón lograba la victoria, en una gran carrera del segoviano enrolado en las filas del club toresano. 12º entraba Ramón García García con un crono de 1.25.40. que le otorgaba la primera posición en la categoría Master 55. 31º era J. Antonio Verdugo con 1.37.45, logrando la victoria en la categoría Master 60. Conjuntamente con la Media Maratón de Cantalejo, se celebrarían los 10 km de Cantalejo y el fondista Juan san José Lorenzo entraba en 2ª posición con un crono de 36.21, siendo 1º en la categoría Master 45.

Hasta Asturias se desplazaron dos fondistas del Vino Toro Caja Rural, donde volvía la terrible prueba de la Subida Angliru, a defender sus colores, y vaya si lo defendieron pues dominaron la dura prueba, logrando el primer y el segundo puesto, a cargo de Luis M. Melero y Ricardo Mayordomo, respectivamente, en un sublime subida de ambos.

Salamanca sería el escenario de la VI Carrera Salamanca Ciudad Universitaria, donde también los colores del Vino Toro Caja Rural estarían en lo más alto del pódium, esta vez en el nombre de Verónica Sánchez Romero, que lograba la victoria en otra gran carrera de la fondista salmantina. Paraba el crono en 37.22 en una carrera sobre 10 km.

En Palencia se disputaban los “10 kilómetros Saborea Palencia”, donde Jonathan García Valdespino entraba en quinta posición en la carrera de los 10 km con un crono de 36,35, siendo 3º en la categoría Master35. Y Roberto Baz Cermeño, también era 5º en los 5 km con un crono de 19.43.

En Zamora se celebró La II Carrera Ecocarrera Diputación de zamora, y Roberto Peral lograba la 2ª posición, y la 1ª plaza en la categoría Veterano B. Guzmán Zarzuelo entraba el 31º y lograba la 3ª plaza juvenil. Lucia Jerez entraba en 4ª lugar.

