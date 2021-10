Cruz Lucas insiste en la modificación de la ordenanza de las terrazas en Zamora

La concejala y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, ha insistido en la necesidad de actualizar la ordenanza de terrazas de hostelería, después de que IU rechazara en el último pleno la moción presentada por Cs en este sentido.

La portavoz de la formación liberal ha recordado que el Grupo Municipal llevó una moción al último pleno para que se actualizara la ordenanza de terrazas al considerar necesaria una mayor flexibilidad para estas instalaciones y que la normativa municipal se adapte a las nuevas necesidades del sector.

La propuesta de Ciudadanos planteaba la modificación de la ordenanza dada la importancia de la actividad al aire libre y el cambio de hábitos que ha supuesto la pandemia. Además, proponía que se hablara “de forma previa” con el sector para conocer sus necesidades y demandas.

Cruz Lucas ha recordado que “IU impidió el debate de la moción con la abstención de sus concejales en la votación de la urgencia, por lo que no se pudo deliberar sobre este asunto”.

“La ordenanza actual está en vigor desde el año 2011 y ha quedado obsoleta. Es necesario que se adapte a las nuevas necesidades del sector y sea menos restrictiva que la actual”, ha defendido Cruz Lucas.

Tras tener conocimiento de que la hostelería ha solicitado al Ayuntamiento en los últimos días la modificación de la ordenanza de terrazas, la concejala ha reprochado al alcalde las manifestaciones que realizó durante el pleno, donde afirmó que la ordenanza ya se había modificado y se había escuchado a los hosteleros en este sentido.

“El alcalde justificó su negativa a que se debatiera nuestra propuesta diciendo que ya se había hecho y se había hablado con los hosteleros”, ha puntualizado. “Esto no es verdad porque si se hubiera modificado la ordenanza como planteamos en nuestra moción, se hubiera tenido que aprobar por el pleno municipal y esto no ha ocurrido”, ha defendido.

Cruz Lucas ha afeado al equipo de Gobierno “el rechazo sistemático” de todas las propuestas que presentan los grupos de la oposición.

“Izquierda Unida aplica el rodillo de la mayoría absoluta y no acepta ninguna propuesta que no venga de ellos mismos, independientemente de si es buena o no para la ciudad, solo por darse el gusto de decir que no a la oposición y tirar por tierra nuestro trabajo”, ha señalado.

Sigue los temas que te interesan