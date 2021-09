Diez socorristas triunfan en el Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo Ciudad de Benavente

Diez socorristas fueron los ganadores del XII Trofeo Nacional de Salvamento y

Socorrismo Ciudad de Benavente, que se celebró el pasado domingo 19 de

septiembre de 2021, en las Piscinas Municipales y el foso de arena del Parque de

los Patos. Se ha contado con la participación de más de medio centenar de deportistas

pertenecientes a tres clubes de Castilla y León y uno de la Comunidad Valenciana.

El C. D. Salvamento Benavente, organizador de la competición, con la colaboración

del Excelentísimo Ayuntamiento de Benavente, la Federación de Salvamento y

Socorrismo de Castilla y León y la Diputación de Zamora, entregó el trofeo a los

deportistas que consiguieron mayor puntuación en las dos pruebas disputadas de

su categoría y sexo.

En la categoría benjamín, los campeones fueron Mencía García Samprón y Mateo

Prieto Rodríguez, ambos del C. D. SOS La Bañeza. Paula Martínez González

(C.S.S. Benavente) y Guillermo Barazón Santiago (C. D.S. León) fueron los mejores

deportistas de la categoría alevín. En las categorías infantiles y cadete los líderes del

trofeo fueron todos deportistas del club benaventano; Alexia Carrera Guerrero y

Guillermo Revilla Llamas en la infantil, y Alba Barrera Pérez y Diego Córcoba Gil

en la cadete. En cuanto a la categoría absoluta (que aglutina la juvenil, júnior y

absoluta), el trofeo al mejor socorrista fue para Sofía Prieto Iñesta (C.S.S.

Benavente) y para David Bardal Sanabria (C. D.S. León).

La temporada para el salvamento y socorrismo concluirá con el Campeonato

España por Comunidades Autónomas, de las categorías cadete y absoluta, que

tendrá lugar desde el 24 al 26 de septiembre en Castellón, donde se disputarán

pruebas de piscina y aguas abiertas.

