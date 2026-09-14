Un mercado del queso único que triunfa en Villalón: con unos 30 expositores, catas y talleres demostrativos

Fotografía de una edición anterior del Mercado del Queso de Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

Villalón se prepara ya para celebrar la XV edición del Mercado del Queso en una cita que tendrá lugar el próximo sábado, 19 de septiembre, y que va a llenar las calles de la localidad vallisoletana.

“El deseo que tenemos pasa por seguir sumando público y calidad en la oferta sin que el mercado pierda su carácter cercano y auténtico”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Natalia Moro, auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Villalón y que pone su granito de arena en la organización del evento.

Expositores con distintos tipos de queso llegados de diferentes puntos de España, catas de queso, talleres demostrativos y participativos de elaboración de queso, una exposición de quesos pintados por artistas comarcales dentro de ‘Cheese Parade’ y un ambiente de rebaños y pastoreo únicos. Eso es lo que ofrece la cita.

Un evento para no perderse con el queso, la joya de la corona de Villalón, como protagonista.

Cartel del XV Mercado del Queso de Villalón de este 19 de septiembre de 2026. Imagen cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

Una cita “consolidada”

“Afrontamos con mucha ilusión esta XV edición del Mercado del Queso de Villalón. Con la satisfacción de ver consolidado, quince años después, un proyecto que nació para revitalizar la tradición quesera de Villalón”, asegura a este periódico nuestra entrevistada.

Ella es auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Villalón y pone su granito de arena para que todo salga perfecto en un evento que organiza el consistorio y que, cada edición, ha ido sumando público y expositores.

“Esta edición llega con el reto de seguir creciendo sin perder la esencia familiar y de proximidad que la caracteriza”, añade nuestra entrevistada que apunta que la primera edición se celebró en el año 2010 y que el evento solo se ha visto interrumpido por la pandemia en el 2020.

“Desde entonces, el mercado ha pasado de ser una iniciativa local, ligada al histórico mercado de los sábados, que ya en la primera mitad del siglo XX ofrecía queso en Villalón, a convertirse en una cita agroalimentaria de referencia en Castilla y León. Ha crecido en número de expositores, actividades y visitantes”, añade nuestra protagonista.

Una cita consolidada que gana, cada año, más adeptos.

Unos 30 expositores

El Mercado del Queso de Villalón se va a celebrar, en esta ocasión, el próximo sábado 19 de septiembre. Se localizará en la calle La Rúa y en la Plaza del Rollo, con el Museo del Queso como sede de talleres y actividades.

“Habrá unos 30 expositores. Mantenemos los mismos que otros años. Vamos a contar con participantes de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Baleares. En estos momentos ya no contamos con fábrica de quesos en el municipio, pero sí con la quesería de uno de los hijos que ha continuado con la tradición quesera, aunque no esté ubicado en Villalón”, explica una de las organizadoras del evento.

Se trata de un mercado que traspasa, por tanto, la provincia de Valladolid. De hecho, como afirma nuestra entrevistada, cada año “llegan visitantes de fuera” lo que “confirma que el mercado ha trascendido el ámbito local y provincial para convertirse en una cita de alcance regional y nacional”.

“Aquí vamos a poder encontrar el propio queso de Villalón o Patamulo, también otros curados y semicurados de oveja, de cabra, azules, de búfala y otros tipos más innovadores como pueden ser el que lleva arándanos o con manzana”, nos cuenta nuestra entrevistada.

También nos vamos a poder encontrar con “otros productos artesanos como yogures, miel, helados y repostería, entre otros”. El mercado tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas con un pequeño receso a mediodía.

Una cita para disfrutar que cuenta con otros grandes atractivos.

Catas, talleres o exposiciones

Además de los diferentes puestos de venta de quesos del país, esta edición va a contar con catas de queso, talleres demostrativos y participativos de elaboración de queso, exposición de quesos pintados por artistas comarcales ‘Cheese Parade’ y ambiente de rebaños y pastoreo.

“La degustación popular de queso va a tener un precio de 1,50 euros y los talleres y catas dirigidas de tres”, explica Natalia Moro.

Añade que se organizan catas dirigidas por “expertos queseros” en las que “se explica a los asistentes cómo distinguir variedades, puntos de maduración y posibles maridajes”. Correrán a cargo de Paloma Gómez de Los Quesos de Juan.

Una de las catas en un Mercado del Queso anterior en Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

“Además, se realizarán talleres prácticos y demostrativos en el Museo del Queso, donde los participantes van a elaborar su propio queso fresco, por el que es conocido Villalón. Pensados para todas las edades y en varios turnos a lo largo del día para dar cabida a más público”, añade nuestra entrevistada.

Hace referencia también a la ‘Cheese Parade’ que es una de las “señas de identidad del mercado” y que pasa por ser “una exposición de esculturas gigantes con forma de queso pintadas por artistas de la comarca”.

Talleres de una edición anterior del Mercado del Queso en Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

Se instalarán por las calles de Villalón durante el mercado y después pasarán a formar parte de la colección permanente del Museo del Queso en una iniciativa que “nació en la segunda edición por el año 2012” con “diez esculturas pintadas por nueve artistas”.

“Además, contaremos con ovejas y corderos cedidos por un pastor de la localidad para que los más pequeños disfruten con estos animales y conozcan de dónde viene la materia prima para elaborar el queso por el que Villalón fue y sigue siendo conocido”, añade nuestra entrevistada.

Actividades para disfrutar en un día marcado en el calendario de Villalón.

Les dejamos el programa completo a continuación.

Una fiesta familiar y de proximidad

“El Mercado del Queso de Villalón combina, en un mismo día, gastronomía de calidad, tradición, arte con el ‘Cheese Parade’, talleres para toda la familia y el ambiente único de un pueblo de Tierra de Campos volcado con su producto más identitario que es el queso”, explica nuestra protagonista.

El año pasado, según los datos del Ayuntamiento de Villalón, por la cita “pasaron en torno a 3.000 personas” y desde el Consistorio “esperamos superar esa cifra este año”, señalan.

“Queremos que siga siendo, ante todo, una fiesta familiar y de proximidad. El propio alcalde ha señalado, en ediciones anteriores, que no se quiere ampliar el mercado en exceso para no perder esa esencia”, explica nuestra entrevistada.

El queso para Villalón es “parte de la identidad histórica del municipio”. Es la “cuna del célebre queso Patamulo ligado al mercado semanal que se celebraba ya en la primera mitad del siglo XX” y, además, la localidad vallisoletana cuenta con un Museo del Queso propio.

“Para Villalón, el queso es patrimonio cultural. Nuestro y de toda España. Es motor de identidad, turismo y actividad económica para el municipio con ese Museo del Queso como referente”, finaliza una de las organizadoras de un evento único en la provincia de Valladolid.