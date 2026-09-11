Sergio (32), dueño de una nueva charcutería en un mercado: “Tendré entre 7.000 y 8.000 euros en gastos al mes”

Imagen del vallisoletano Sergio Horas en su nueva charcutería del Mercado de Rondilla. Fotografía: cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Mercado de La Rondilla se inauguraba el pasado 23 de septiembre del año 2025 y, poco a poco, va ocupando cada vez más puestos con el fin de ofrecer un producto de calidad a los vecinos de la ciudad del Pisuerga.

Sergio Horas es un vallisoletano de 32 años, periodista, que ha decidido, el pasado 1 de septiembre, abrir una nueva charcutería en el lugar para ofrecer productos varios y el mejor embutido.

Nuestro entrevistado asegura que el Ayuntamiento “ha puesto muchas facilidades” para que pueda abrir su propio negocio que ya funciona a pleno rendimiento.

“Entre alquiler, seguridad social, prorrateo de autónomos, género y demás, tendré entre 7.000 y 8.000 euros en gastos al mes. En cuanto a las ganancias, en estos primeros meses, con cubrir gastos estaría contento. Después, a crecer, tranquilamente porque al final tengo una nómina al trabajar por cuenta ajena y no tengo esa prisa”, explica Sergio Horas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Sergio

“Me defino como un trabajador que no tiene queja de cómo le está tratando la vida. También tengo que decir que nadie me ha regalado nada a lo largo de todos estos años”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Sergio Horas Archiles.

Nuestro protagonista es un vallisoletano de 32 años que vivió en la ciudad del Pisuerga hasta que a los 22 emigró a Madrid para buscar su oportunidad laboral como periodista, ya que cuenta con el Grado en Periodismo.

“Por razones personales, ahora compagino Valladolid con Madrid. Siempre tuve claro que quería ser periodista. Me gustaba ver los informativos y escuchar las noticias. Recuerdo mi infancia como feliz y tranquila. Sin sobresaltos. Tuve todo lo que necesitaba en cada momento”, nos explica.

Por eso estudió periodismo en la Universidad de Valladolid, hizo el Erasmus en Torino (Italia) y completó un máster en la capital de España donde ejerce de periodista deportivo desde hace 10 años. Siempre allí.

Sin embargo, Sergio se ha embarcado ahora en una nueva aventura.

La apertura de la charcutería

“Soy hijo de carnicero y pollera. Me he criado en el Mercado de La Rondilla, pero nunca había tenido relación con la charcutería. Hace unos seis meses que empezamos a hablar en casa sobre abrir una. Mi madre sigue trabajando en dicho mercado. Vimos que era el momento de dar el paso y aposté por ello”, afirma nuestro protagonista.

Imagen de parte de los productos que vende Sergio Horas en su negocio. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sergio abrió, el pasado 1 de septiembre, su Charcutería Cortes Horas. “Yo soy el dueño del negocio. El objetivo era empezar la temporada desde el primer día y lo hemos conseguido”, explica.

Tiene un puesto de unos 35 metros cuadrados y cuenta con una empleada que se llama Celia, aunque no se cierra, si las cosas van bien, a poder llevar a cabo nuevas contrataciones.

“El Ayuntamiento ha puesto muchas facilidades. Al final, hay que asumir la compra de equipo, con la cortadora, envasadora, cuchillos y género, pero, en lo demás, ha dado mucho apoyo el Consistorio”, apunta nuestro protagonista.

Abona al Consistorio un alquiler mensual y, señala, que desde su apertura “no tiene queja y está muy contento”.

Su negocio

“Vendemos todo embutido. También contamos con algunos platos preparados. Al ser un mercado municipal hay límites en lo que al género que se puede vender. Tenemos chorizo, queso, lomo o jamón y todo producto local, de proximidad”, explica nuestro protagonista.

Sergio cuenta con productos que ensalza por su calidad como “la cecina de caballo” o “el queso añejo de Mucientes” y apunta que sus precios “son de barrio”.

Imagen de Sergio en su nuevo negocio ubicado en el Mercado de Rondilla. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Conozco suficientemente La Rondilla como para saber que no puedes pasarte con las cifras. Creo que, en nuestro mercado, los precios están bastante más bajos que en otras zonas de la ciudad”, añade.

El vallisoletano pide a los potenciales consumidores que “se acerquen a conocerlos” y “prueben sus productos” porque “seguro que repiten”, muestra su optimismo y nos confiesa que “va a salir todo perfecto” tras la apertura de su nueva charcutería en el Mercado de La Rondilla.

Los gastos

“Entre alquiler, seguridad social, prorrateo de autónomos, género y demás, tendré entre 7.000 y 8.000 euros en gastos al mes. En cuanto a las ganancias, en estos primeros meses, con cubrir gastos estaría contento. Después, a crecer, tranquilamente porque al final tengo una nómina al trabajar por cuenta ajena y no tengo esa prisa”, explica el vallisoletano.

Su objetivo pasa por “ganar lo suficiente para aumentar la plantilla en unos meses”, en algo que es perfecto para el mercado laboral vallisoletano. Que una persona como él, que acaba de abrir su negocio, se fije en esto, le honra.

“Quiero, poco a poco, ir mejorando en la charcutería. Ese sería mi objetivo. El deseo pasa por conseguir que el Mercado de La Rondilla se llene de puestos y de gente”, finaliza Sergio.

Ojalá que se cumpla.