"Te voy a destripar": detenido en Valladolid por amenazar de muerte a un vecino que declaró contra él en un juicio

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de odio y un delito de amenazas contra un vecino que declaró contra él en un juicio por malos tratos.

Tras recibir una llamada por un problema entre vecinos en un edificio de la capital, una dotación policial se trasladó al lugar para hablar con la víctima.

La víctima, un hombre vecino del inmueble, contó a los policías que hace un tiempo había declarado en un juicio por malos tratos contra otro vecino en calidad de testigo.

Desde entonces, este hombre se había dedicado a hacer la vida imposible a la víctima, al golpear constantemente la puerta de su casa, arañándosela, produciéndole daños y ocasionándole todo tipo de inconvenientes en la convivencia diaria.

Incluso, el día anterior, había acudido otra dotación policial a esa misma dirección por hechos similares.

Además, la víctima manifestó a los agentes que, momentos antes de su llegada, el vecino había aporreado la puerta y le increpó desde el rellano con frases como "maricón de mierda, te voy a agarrar del pescuezo y te voy a destripar".

"Maricón"

La víctima indicó a los agentes que iba a interponer denuncia por lo ocurrido. Mientras los policías se entrevistaban con ella, se personó en el rellano el presunto autor.

Cuando los agentes le requirieron la documentación, este hombre no colaboró en ningún momento, hasta que pasados diez minutos consiguieron identificarlo.

Igualmente, el hombre se dirigió hacia la víctima en presencia de los actuantes llamándole "maricón" en repetidas ocasiones y amenazándole.

Por todo ello, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de odio y un delito de amenazas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.