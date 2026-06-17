Dos trabajadores roban 1.500 € del bar en el que trabajaban en Valladolid: cuentan con 9 detenciones previas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto cometido en el interior de un establecimiento hostelero de la ciudad del Pisuerga.

Todo tras la denuncia presentada por el propietario de dicho bar, el pasado 10 de junio, en la que comunicaba la desaparición de más de 1.500 euros en efectivo del local.

El denunciante manifestó que no se apreciaban daños en la cerradura ni en ningún otro elemento de cierre del establecimiento, descartándose indicios de fuerza.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron gestiones policiales para el esclarecimiento del suceso.

Las primeras diligencias permitieron determinar que el presunto autor era un trabajador del propio establecimiento, por lo que se activó un dispositivo para su localización.

El varón fue detenido en la tarde del 11 de junio como presunto responsable de la sustracción.

La investigación continuó y permitió establecer la implicación de un segundo trabajador, que fue identificado y detenido en la mañana del 12 de junio.

Los arrestados cuentan con 2 y 7 detenciones previas, respectivamente.

Tras la práctica de las diligencias oportunas y la finalización del atestado policial, ambos detenidos fueron puestos en libertad, quedando obligados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.